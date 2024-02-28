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    «Бешикташ» — «Коньяспор». Ставка (к. 2.10) и прогноз на 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Коньяспор»
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    «Бешикташ»
    В рамках 1/4 финала Кубка Турции 28 февраля пройдет матч «Бешикташ» — «Коньяспор». Начало — 20:45 (мск). «Бешикташ» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «черно-белые» сейчас идут на четвертом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команды 46 очков. Она уже намного отстала от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая».

    «Орлы» смогли 39 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

    В Кубке страны команда из одноименного района Стамбула уже успела пройти «Эюспор» (4:0) и «Антальяспор» (2:1).

    Последние матчи: в прошлом туре стамбульцы переиграл «Истанбулспор» (2:0), а до этого также была победа над «Коньяспором» (2:0) и ничья с «Кайсериспором» (0:0).

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    Перед этим же «Бешикташ» оказался сильнее «Трабзонспора» (2:0), но проиграл «Сивасспору» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Арда Килич, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эмреджан Узунхан, Амир Хаджиахметович и Тайфур Бинголь.

    Состояние команды: «Бешикташ» сможет занять только максимум третье место в чемпионате, а вот за Кубок команда может побороться, поэтому, вполне вероятно, сделаем ставку именно на него.

    Зимой подопечные Фернанду Сантуша пополнились Эрнестом Мучи и Аль-Мусрати, а вот ушли из команды Жан Онана, Атакан Кесгин.

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «орлы Анатолии» проводят неудачный сезон и идут в зоне вылета, на восемнадцатом месте. В активе «бело-зеленых» всего 28 очков.

    Команда из Коньи смогла 26 раз отправить мяч в сетку ворот соперника, но 39 пропустила в свои.

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    • В Кубке Турции «Коньяспор» уже успел победить «Эрбааспор» (3:0), «Бейоглу Йени» (3:0), «Гезтепе» (2:1) и «Сивасспор» (1:0).

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Фахрудина Омеровича оказались сильнее «Хатайспора» (2:0), а до этого уступили «Бешикташу» (0:2).

    Перед этим же «Коньяспор» сломил сопротивление «Анкарагюджю» (1:0), но сыграл вничью с «Ризеспором» (1:1).

    Не сыграют: в команде нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: команда продолжает борьбу за выживание поскольку отставание от спасительной зоны составляет только одно очко.

    Существует вероятность, что «Коньяспор» пожертвует Кубком, чтобы иметь больше шансов остаться в Суперлиге.

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    Зимой коллектив расстался с Робертом Муричем и Эмреханом Гедикли, а пополнился Андерсоном Ньянгбо, Алассане Ндао и Эммануэлем Ботенгом.

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» не проигрывает на протяжении 5 матчей во всех турнирах

    • «Коньяспор» выиграл только 1 игру на выезде в этом сезоне

    • «Бешикташ» не уступает «Коньяспор» в семи последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.15, а победа «Коньяспора» — в 5.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: команды в последнее время крайне редко играют результативно и в их матчах редко бывает забито по три мяча. С большой долей вероятности так будет и сейчас.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

    Прогноз: что касается исхода противостояния, то «Бешикташ» должен побеждать. Предположим, что он сделает это уверенно, но перестрахуемся.

    Ставка: победа «Бешикташа» с форо-1 за 1.95.

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    «Бешикташ» — «Коньяспор»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. Много голов не будет
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