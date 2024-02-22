В рамках финала плей-офф Кубка ФНЛ 22 февраля пройдет матч «Броук Бойз» — «Кызылжар». Начало — 12:00 (мск). «Броук Бойз» — «Кызылжар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Броук Бойз»

Турнирное положение: «Броуки» нынешний турнир проводят весьма неплохо, выиграв в обоих своих матчах.

А вот до того команда провела 2 контрольных матчах, в которых добыла одну викторию.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира «Броук Бойз» минимально одолел новосозданный «Спартак-2».

В 4 тсвоих последних матчах «Броук Бойзи» забил всего лишь 5 голов в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего дважды.

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Проблемы с реализацией являются главным бичом «Броук Бойз». Впрочем, команда вполне способна прибавить в этом компоненте.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Броук Бойз» бледновато выглядит в атаке. А вот оборона действует весьма надежно.

Против профессиналов «броуки» явно не будут тушеваться. Да и казахи по игре не выглядят столь монолитно.

На этом турнире «Броук Бойз» уже успел переиграть профессиональный клуб. Команда одолела «Енисей» со счетом 2:0.

«Кызылжар»

Турнирное положение: Казахи успевают не только поучаствовать в Кубке ФНЛ, а еще и проводят контрольные матчи.

Вот только последний спарринг принес форменное разочарование в виде поражения от «Челябинска» (0:2).

Последние матчи: в своем последнем поединке «Кызылжар» в серии пенальти переиграл «Амкал».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Кызылжар» выглядит достаточно симпатично. Да и выиграть Кубок ФНЛ не помешает.

В контрольных поединках «Кызылжар» чередует успехи с провалами. Например, «Ахмату» команда разгромно уступила (0:4).

При этом «Кызылжар» на текущем турнире успел переиграть сильную «Родину» (3:1).

Статистика для ставок

«Броук Бойз» еще не пропускал на турнире

«Кызылжар» в 7 спаррингах выиграл лишь однажды при 6 поражениях

«Броук Бойз» зимой уступили только «Родине Медиа»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.05, а победа соперника — в скромные 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.65 и 1.45.

Прогноз: «Броуки» сильны в плане надежности тылов, и явно максимально настроены дать бой профессионалам

Клуб Медиалиги настроен выиграть турнир, так что наверняка сыграет на максимуме своих возможностей.

Ставка: Победа «Броук Бойз» за 3.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих смогут забить 2 и более голов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.65