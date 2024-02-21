В рамках 1/2 финала Кубка Греции 21 февраля пройдет матч «Панатинаикос» — ПАОК. Начало — 20:00 (мск). «Панатинаикос» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: Эта команда в чемпионате Греции сражается за 1 место. Ныне «Панатинаикос» идет на 3 позиции.

При этом оборона команды действует фактически образцово. В 23 матчах чемпионата она дала результативный сбой всего 18 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «Панатинаикос» расписал мировую с «Ламией» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Панатинаикос» набрал 13 очков. Да и по игре команда выглядит достаточно ярко.

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Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 10 мяча. Причем в свои ворота «Панатинаикос» пропустил всего дважды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Панатинаикос» наверняка постарается продолжить уверенный ход. Да и победа в первом матче (1:0) прибавляет уверенности в своих силах.

При этом даже ничья открывает перед хозяевами путь в финал. Ну и, конечно же, веское слово способен сказать Андраж Шпорар.

Стоит отметить, что «Панатинаикос» традиционно удачно противостоит ПАОКу. Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 2 месте в турнирной таблице.

Команда забила 59 мячей, пропустив в свои ворота 20.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории при 2 поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на текущий момент ПАОК отстает от лидера чемпионата всего на один балл. Правда, последние матчи команда провалила.

Серия из 3 поединков без побед явно бьет по мотивации. К тому же, проход в финал Кубка Греции под большим вопросом.

Свой последний поединок ПАОК провалил вчистую. Дома команда по всем статьям уступила «Олимпиакосу» (1:4).

И уж совсем очевидно, что гости будут рисковать. ПАОКу, учитывая исход первой встречи, нужно непременно атаковать и забивать.

Статистика для ставок

«Панатинаикос» до ничьей в последнем матче имел серию из 4 побед к ряду

ПАОК не выигрывал в 3 своих последних матчах

«Панатинаикос» в первой встрече минимально одолел ПАОК

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.23, а победа соперника — в скромные 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Хозяева явно намерены закрепить успех первого матча, а значит, будут активно атаковать.

«Панатинаикос» ныне сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий турнирный отрезок.

Ставка: Победа «Панатинаикоса» за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный поединок.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10