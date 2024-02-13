«Суонси» — «Лидс». Матч пройдет в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа 13 февраля, начало — 22:45 (мск) «Суонси» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

Турнирное положение: сейчас команда идет только на 16-м месте в Чемпионшипе с 36 очками, и в случае пары неудачных матчей может скатиться близко к зоне вылета.

Последние матчи: в 31-м туре «Суонси» смог одержать победу на выезде над своим прямым конкурентом «Халлом» со счетом 1:0. Единственный мяч в начале встречи забил центральный полузащитник Лиам Каллен.

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В предыдущих четырех матчах «Суонси» потерпел три поражения и всего раз сыграл вничью. Из них две встречи были с лидерами Чемпионшипа: «Саутгемптоном» (1:3) и «Лестером» (1:3).

Не сыграют: из потерь стоит обратить внимание на форварда Джамала Лоу и полузащитника Лайама Уолша, которые являются игроками основного состава.

Состояние команды: в начале января в «Суонси» произошла смена главного тренера. Теперь во главе клуба находится малоопытный специалист Люк Уильямс, в послужном списке которого только работа с «Ноттс Каунти».

«Лидс»

Турнирное положение: после 31-го тура «Лидс» идет на третьем месте в Чемпионшипе с 61 очком и постепенно приближается к лидерам «Лестеру» и «Саутгемптону».

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Последние матчи: в предыдущей игре команда Даниэля Фарке разгромила на своем поле «Ротерхэм» со счетом 3:0. Героем встречи стал голландский вингер Крисенсио Саммервиль, оформивший дубль. Еще один мяч на счету Патрика Бэмфорда. Интересно, что они оба выступали и в прошлом сезоне в АПЛ за «Лидс», одни из немногих, кто спустился в Чемпионшип.

До этого команда одержала пять побед подряд. При этом в шести последних встречах дружина Фарке не пропустила ни одного гола.

Не сыграют: из важных футболистов не примет участие защитник Паскаль Струйк, но и без него команда успешно справляется в последнее время. Остальные потери не так важны.

Состояние команды: «Лидс» находится в феноменальной форме и на всех парах стремится вернуться в АПЛ в этом сезоне. Команда окончательно приняла требования немца Даниэля Фарке, а у него имеется огромный опыт возвращения в элитный дивизион с «Норвичем».

Статистика для ставок

В шести последних матчах «Лидс» не пропустил ни одного гола

У «Суонси» всего 4 очка в пяти турах под руководством нового тренера

В матче первого круга «Лидс» уверенно победил на своем поле со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этой игре на «Суонси» коэффициент составляет 5,80, а на «Лидс» — 1,50. Ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Прогноз: соперники находятся в диаметральном состоянии. Если «Лидс» выносит всех своих соперников и давно не терял очки, то «Суонси» пока не помогла смена главного тренера. Фаворит тут очевиден.

Ставка: победа «Лидса» с форой -1 за 1,79.

Прогноз: любители рискнуть могут взять вариант, что «Лидс» забьет много голов. Команда на ходу и не имеет потерь в атакующей линии.

Ставка: «Лидс» забьет три и более голов (ИТ2 ТБ2,5) за 2,60.