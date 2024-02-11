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    «Болонья» оперативно разберется с «Лечче»

    «Болонья» — «Лечче». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия А, 11 февраля 2024 года

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    Джошуа Зиркзее
    В рамках 24-го тура чемпионата Италии 11 февраля пройдет матч «Болонья» — «Лечче». Начало — 17:00 (мск). «Болонья» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Февраля 2024 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 17:00 Лечче Лечче
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    «Болонья»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. Ныне «Болонья» находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 22 матчах игроки «Болоньи» сумели отличиться всего 29 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Болонья — Лечче

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Болонья» нанесла поражение «Сассуоло» (4:2).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Болонья» добыла 4 очка. Причем поражение от «Кальяри» (1:2) стало полной неожиданностью.

    Все прогнозы на Серию А

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Болонья» пропустила 7 голов.

    Не сыграют: Мишель Эбишер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Болонья» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Вот только состав у команды по именам куда скромнее, чем у соседей по турнирной таблице.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Лечче» — отличная возможность подтянуться к лидирующей группе.

    Стоит отметить, что «Болонья» традиционно успешно противостоит «Лечче». Из 5 последних очных поединков команда выиграла четырежды.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Сейчас команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 24 мяча, пропустив в свои ворота 33.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Лечче» лишь одна виктория при трех поражениях.

    Не сыграют: Валентин Гендре — дисквалифицирован.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Лечче» борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 6 очками.

    Вот только побеждает команда не так уж часто. В 20 матчах Серии А ей удалось добыть всего лишь 5 викторий.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и забивает «Лечче» в среднем чуть больше гола за матч.

    Последний успех в поединке с «Болоньей» датирован еще 2011 годом. Причем тогда «Лечче» победил на выезде, забив 2 безответных мяча.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» не проигрывает «Лечче» уже 12 лет

    • «Лечче» в 23 матчах чемпионата забил всего 24 мяча

    • «Болонья» пропускает в среднем ровно гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.78, а победа гостей — в скромные 5.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.32 и 1.71.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать с первых минут встречи.

    «Болонье» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды повышенной атакующей активности.

    Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники смогут огорчить друг друга, особенно в свете проблем с реализацией.

    Ставка: Обе забьют за 2.13

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    «Болонья» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. «Болонья» оперативно разберется с «Лечче»
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