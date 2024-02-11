В рамках 24-го тура чемпионата Италии 11 февраля пройдет матч «Болонья» — «Лечче». Начало — 17:00 (мск). «Болонья» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. Ныне «Болонья» находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 22 матчах игроки «Болоньи» сумели отличиться всего 29 результативными ударами.

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Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Болонья» нанесла поражение «Сассуоло» (4:2).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Болонья» добыла 4 очка. Причем поражение от «Кальяри» (1:2) стало полной неожиданностью.

Все прогнозы на Серию А

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Болонья» пропустила 7 голов.

Не сыграют: Мишель Эбишер — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Болонья» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Вот только состав у команды по именам куда скромнее, чем у соседей по турнирной таблице.

При этом предстоящая игра с нестабильным «Лечче» — отличная возможность подтянуться к лидирующей группе.

Стоит отметить, что «Болонья» традиционно успешно противостоит «Лечче». Из 5 последних очных поединков команда выиграла четырежды.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Сейчас команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

Команда забила 24 мяча, пропустив в свои ворота 33.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Лечче» лишь одна виктория при трех поражениях.

Не сыграют: Валентин Гендре — дисквалифицирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Лечче» борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 6 очками.

Вот только побеждает команда не так уж часто. В 20 матчах Серии А ей удалось добыть всего лишь 5 викторий.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и забивает «Лечче» в среднем чуть больше гола за матч.

Последний успех в поединке с «Болоньей» датирован еще 2011 годом. Причем тогда «Лечче» победил на выезде, забив 2 безответных мяча.

Статистика для ставок

«Болонья» не проигрывает «Лечче» уже 12 лет

«Лечче» в 23 матчах чемпионата забил всего 24 мяча

«Болонья» пропускает в среднем ровно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.78, а победа гостей — в скромные 5.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.32 и 1.71.

Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать с первых минут встречи.

«Болонье» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды повышенной атакующей активности.

Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники смогут огорчить друг друга, особенно в свете проблем с реализацией.

Ставка: Обе забьют за 2.13