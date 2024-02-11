В рамках 24-го тура испанской Примеры 11 февраля пройдет матч «Барселона» — «Гранада». Начало — 23:00 (мск). «Барселона» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: коллектив из Барселоны набрал 50 очков по итогам первых 23-х туров. Каталонцы 47 раз поразили ворота оппонентов и 30 раз пропустили в собственные.

«Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов. «Барселона», безусловно, будет пытаться наверстать упущенное, однако вряд ли у нее получится побороться за чемпионство.

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Последние матчи: сейчас в активе «блаугранас» серия из двух подряд побед. Повержены были «Алавес» (3:1) и «Осасуна» (1:0).

А вот перед этим было поражение от «Вильярреала» (3:5) в чемпионате и вылет из Кубка Испании от «Атлетика» (2:4).

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Еще немногим ранее «Барселона» переиграла «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании, но уступила «Реалу» (1:4) в финале турнира.

Не сыграют: по причине повреждений не смогут выйти на поле Маркос Алонсо, Алехандро Бальде, Гави, Жоау Фелиш и Ферран Торрес. А вот Витор Роке не сыграет из-за дисквалификации.

Состояние команды: пока что оценивать его очень сложно, поскольку все покажут только результаты в конце сезона.

В настоящий момент «Барселона» продолжает борьбу за два трофея и в случая победы хотя бы в одном сезон нельзя будет считать провальным. Помимо чемпионата команда также сыграет против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главной зимней новостью из стана каталонцев стало заявление наставника команды Хави об уходе по окончании сезона. Оно было неожиданным и повергло в шок многих, хотя результаты не очень хорошие, поэтому удивляться не стоит.

Что касается кадровых новостей, то зимой команду пополнил только вышеупомянутый Витор Роке.

«Гранада»

Турнирное положение: команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, выступает в Примере не очень хорошо.

«Гранада» смогла 23 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила целых 45 мячей. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь 12 очков и занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице.

«Насриды» на целых восемь пунктов отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Мальорка».

Не сыграют: Лукас Бойе, Виктор Диас и Хесус Вальехо будут отсутствовать в этой игре по причине травм, а Гонсало Вильяр и Камиль Пятковский дисквалифицированы.

Состояние команды: коллектив борется за выживание, но пока что делает это безуспешно. В этом сезоне главной задачей «красно-белых», безусловно, будет сохранение прописки в элите. Закрепиться в сильнейшей лиге страны не такая уже и простая задача для «Гранады», поскольку отставание уже приличное.

Также команда уже давно вылетела из Кубка Испании.

Зимой «Гранада» продала в «Баварию» Брайана Сарагосу, а также отдала в аренду Шона Вайсмана, Диего Талаверона, Фамара Дьеду и Андре Феррейру, а пополнилась Факундо Пельистри, Теодором Корбену, Хави Эстасил, Камилем Юзвяком, Марком Мартинесом, Мартином Онглой и Камилем Пятковским.

Статистика для ставок

«Гранада» не может выиграть на протяжении последних четырех матчей

«Барселона» забивает в каждом из последних 19 матчей во всех турнирах

«Барселона» не выигрывает у «Гранады» четыре матча, три последних завершились ничейным исходом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.10, а победа гостей — в 14.00.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.42, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.90.

Прогноз: обеим командам кровь из носу необходимо набирать очки, однако «Барселона» должна быть на голову сильнее соперника.

«Гранада» в последнее время крайне мало забивает, поэтому вряд ли поразит ворота соперника в этой игре.

Ставка: «Гранада» не забьет за 1.90.

Прогноз:«Барселона» в последнее время играет натужно, однако в этой игре обязана добыть уверенную победу.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-2 за 1.98.