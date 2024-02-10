10 февраля в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле сыграет против «Ньюкасла». Начало поединка — в 20:30 по мск. «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: На данный момент дружина Нуну Санту находится на 16 месте. У нее на счету 21 балл и отрыв от зоны вылета всего в два очка.

Но несмотря на такое низкое положение в таблице, «Ноттингем Форест» забивает немало и наколотил уже 28 мячей. Правда, пропустила команда уже аж 42 гола.

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Последние матчи: Свой последний поединок «лесники» провели в Кубке Англии, где в переигровке одолели «Бристоль» по пенальти и вышли в 1/8 финала. В чемпионате же в минувшем туре они сыграли вничью на выезде с «Борнмутом» 1:1, обменявшись голами с соперником еще в первом тайме.

Не сыграют: Ола Аина, Вилли Боли и Ибраим Сангаре — представляют свои команды на Кубке Африки.

Состояние команды: В основное время «Ноттингем Форест» последний раз смог выиграть еще в конце прошлого года, одолев тогда в рамках АПЛ дома «МЮ» 2:1. После того он выдал 7-матчевую серию без побед. Однако в этот период проиграв только два раза.

Календарь и таблица АПЛ

Также стоит выделить еще тот момент, что «красно-белые» не смогли забить всего лишь в одном поединке из десяти последних с учетом всех турниров.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: Подопечные Эдди Хау с 33 очками разместились на девятой строке и на пять баллов отстают от шестой. Забить они смогли 48 мячей при 37 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства «Ньюкасл» выдал триллер против «Лутона», расписав с ним дома ничью со счетом 4:4. Причем «сорокам» даже пришлось отыгрывать с 2:4 в середине второго тайма.

Перед этим же «черно-белые» выиграли три поединка из четырех при одном фиаско. Правда, две виктории в этот период пришлись на игры Кубка Англии. А в АПЛ они в это время одолели 3:1 в гостях «Астон Виллу» и уступили дома 2:3 «Ман Сити».

Не сыграют: Эллиотт Андерсон, Жоэлинтон, Ник Поп и Мэтт Таргетт — травмированы. Сандро Тонали дисквалифицирован. Также может не сыграть Александр Исак, наколотивший в этом сезоне уже десять голов.

Состояние команды: Если не брать в учет кубковые поединки, то у «Ньюкасла» всего лишь одна виктория за последние шесть встреч чемпионата. Причем в этом отрезке он проиграли четыре раза. И все эти проигрыши были подряд с конца декабря по середину января.

Статистика для ставок

«Ноттингем» дома выиграл у «Ньюкасла» в трех из пяти последних игр при одной ничьей и фиаско

«Ноттингем» забил в девяти из десяти последних своих матчей

«Ньюкасл» смог отличиться в шести из семи своих минувших встреч во всех турнирах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Ноттингем» букмекеры дают коэффициент 3.41. Ничья оценена в 3.84, а победа «Ньюкасла» оценена в 2.17.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Из вышеперечисленного видно, что обе команды немало забивают и зачастую выдают довольно-таки результативные поединки. Скорее всего, и в очном противостоянии они порадуют зрителей голами и на двоих проведут минимум три мяча.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.22.

Прогноз: Другим вариантом в этом поединке будет ставка на победу хозяев, которые на своем поле весьма неплохо играют против «Ньюкасла», да и в общем в этом сезоне родные стены выступают для них хорошим подспорьем.

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 3.41.