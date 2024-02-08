8 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Турции «Генчлербирлиги» на своем поле сыграет против «Трабзонспора». Начало игры запланировано на 17:30 по мск. «Генчлербирлиги» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генчлербирлиги»

Эта команда из 2-й по силе лиги Турции добралась до 1/8 финала Кубка страны, где встретится с непростым соперником «Трабзонспором». «Генчлербирлиги» проводит не самый удачный сезон, но вполне может совершить чудо и зайти в кубке далеко.

Команда занимает лишь 8-е место в своем чемпионате, отставая от зоны стыков (7-е место) на 1 балл. Несмотря на это, «Генчлербирлиги» в последнее время показывает не самые плохие результаты.

К примеру, в 1/16 финала Кубка Турции команда неожиданно обыграла «Кайсериспор» (2:1) на чужом поле, забив победный гол на 90+4-й минуте встречи. В 1/32 финала «Генчлербирлиги» разгромил «Борнову» (4:1), оформив все голы во 2-м тайме.

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В предстоящем матче команда сыграет против одного из лидеров турецкой Суперлиги, который точно будет бороться за высокие место что в чемпионате, что в Кубке страны. Несмотря на это, «Генчлербирлиги» вполне способен приподнести сопернику большой сюрприз.

«Трабзонспор»

В турецкой Суперлиге команда занимает 4-е место в таблице, отставая от 3-й строчки лишь на 2 балла. «Трабзонспор» имеет все шансы для того, чтобы претендовать на победу в Кубке Турции, даже несмотря на то, что в предстоящем матче команда играет на чужом поле.

В последнее время «Трабзонспор» не может похвастаться результатам. В последних 5-и встречах во всех турнирах команда 4 раза проиграла и лишь однажды одержала победу. За этот период «Трабзонспор» пропустил 12 голов при 5-и забитых.

В последнем туре Суперлиги команда на чужом поле проиграла «Бешикташу» (0:2). Несмотря на это, «Трабзонспор» занимает 3-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 18 очков из 39-и возможных — неплохой показатель.

Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах между «Трабзонспором» и «Генчлербирлиги» первые неизменно побеждали (2:1, 2:1, 2:0). Сможет ли «Трабнзонспор» продолжить эту традицию и пройти в 1/4 финала турнира? На чужом поле это будет сделать тяжелее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.60.

На викторию «Генчлербирлиги» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.20.

«Трабзонспор» будет доминировать в предстоящем матче, но команда сейчас находится не в самой лучшей форме. Можно предположить, что гости пропустят, как минимум, один мяч, а матч получится результативным.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 3 больше за 2.00. Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.70.