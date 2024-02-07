«Брюгге» сыграет против «Юнион Сент-Жиллуаз» в рамках полуфинала Кубка Бельгии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:45 мск. «Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуаз»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брюгге»

На пути в полуфинал Кубка Бельгии «Брюгге» прошел с разгромом «Беерсхот» (6:0) и «Зульте-Варегем» (4:0), а также с минимальным счетом — «Гент» (1:0).

По итогам 24-х туров чемпионата Бельгии команда занимает третью позицию с отставанием в 17 очков от своего соперника-лидера, а также от «Андерлехта» на семь баллов.

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства он на чужом поле уступил действующему чемпиону «Антверпену» (1:2).

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на чемпионат страны, так что у хозяев явно не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

На пути в полуфинал Кубка Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» был сильнее «Мё» (2:1), «Беверена» (2:0) и «Андерлехта» (2:1).

По итогам 24-х туров чемпионата Бельгии команда занимает первую позицию с отрывом в 10 очков от своего ближайшего преследователя «Андерлехта».

В своем последнем матче клуб одержал очередную победу. В рамках национального бельгийского первенства он на выезде переиграл «Генк» (1:0).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 16 поединков во всех турнирах при 12 победах и четырех ничьих, так что у гостей потрясающая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Брюгге», коэффициент на победу которого равен 2,25. Успех «Юнион Сент-Жиллуаз» оценивается в 3,15, ничья — в 3,50.

В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,90.

Еще один вариант ставки — «Юнион» выиграет за 3,15, ведь гости победили в пяти из шести последних матчей.