«Лион» примет на своем поле «Марсель» в 20-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 4 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Лион» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лион»

«Лион» в этом сезоне неожиданно для многих ведет борьбу за сохранение прописки в элите. Сейчас он с 16 очками идет в зоне стыков, но от безопасной отстает по разнице мячей.

Свои две проведенные игры чемпионата «ткачи» проиграли. Сперва в этот период они на выезде оказались слабее «Гавра» 1:3, а в прошлом игровом дне уступили на своем поле 2:3 «Ренну».

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Перед этим же «львы» выиграли три поединка первенства кряду и ни разу в них не пропустили. 3:0 была обыграна дома «Тулуза», а также по 1:0 они одолели «Монако» в гостях и «Нант» на своем поле.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей арене «Лион» в данном чемпионате Франции проиграл пять встреч из десяти проведенных, два матча он выиграл и расписал три мировых исхода.

«Марсель»

«Марсель» в 19 проведенных поединках набрал 29 баллов и расположился с ними на седьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1. От шестой еврокубковой строки он отстает всего на очко.

«Провансальцы» в рамках чемпионата страны последний раз проигрывали почти два месяца тому назад, уступив тогда на выезде 0:1 «Лансу». После того они выдали 8-матчевую беспроигрышную серию в Лиге 1.

В этот период «южане» выиграли четыре матча и столько же встреч свели вничью. В прошлом туре они на своей арене расписали мировую с «Монако» 2:2. И эта ничья стала для них третьей подряд в рамках чемпионата Франции.

На выезде же в текущем первенстве страны «Марсель» выступает очень слабо и выиграл всего один поединок из девяти проведенных. Также он по четыре раза уступал и расписывал мировые.

Отметим, что «Марсель» выиграл у «Лиона» в последних трех очных противостояниях. В первом круге «провансальцы» дома разгромил «ткачей» со счетом 3:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Марселя» — 2.58, победа «Лиона» — 2.98, ничья — 3.42.

Прогнозируем, что в данном противостоянии мы увидим голы в исполнении обоих команд, так как они уж очень ненадежно смотрятся в защите.

И также еще рискнем поставить с 0 форой на хозяев, потому что «Марсель» в гостях в этом чемпионате играет не лучшим образом.