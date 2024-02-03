3 февраля в матче 1/4 финала Кубка африканских наций сыграют сборные Кабо-Верде и ЮАР. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Кабо-Верде — ЮАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде блестяще провела групповой этап. Команда ни разу не проиграла. В трех встречах были набраны 7 очков.

В групповом раунде Кабо-Верде победил Гану (1:0) и Мозамбик (3:0), а также сыграл вничью с Египтом (2:2). В 1/8 финала команда встречалась с Мавританией. Кабо-Верде одолел соперника со счетом 1:0.

Для сборной Кабо-Верде выход в 1/4 финала — повтор исторического достижения 2013 года. В 2015 году команда завершила борьбу на групповом этапе, а в 2021 году добралась до 1/8 финала.

Все прогнозы на футбол

Кабо-Верде выделяется командной игрой. На данный момент лучшим бомбардиром сборной на КАН-2024 является Райан Мендеш. Игрок забил два мяча в четырех встречах.

ЮАР

ЮАР вышла в плей-офф со второго места в группе. Первое место в квартете заняла сборная Мали. ЮАР в первом туре уступила малийцам со счетом 0:2.

После этого южноафриканцы набрали 4 очка — была победа над Намибией (4:0) и ничья с Тунисом (0:0). В 1/8 финала ЮАР нанес поражение Марокко со счетом 2:0.

Сборная Южной Африки не может похвастаться такой же стабильностью, как Кабо-Верде. Но, несмотря на трудности, ЮАР дошел до 1/4 финала. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Темба Зване — в его активе два гола.

Кабо-Верде и ЮАР провели друг с другом 5 матчей. Каждая сборная одержала по две победы, еще одна встреча закончилась вничью. Кто окажется сильнее на этот раз?

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение Кабо-Верде. Победа сборной котируется за 2.66.

Выигрыш ЮАР идет с коэффициентом 2.88. Ничья оценена — в 3.02.

Кабо-Верде не проиграл на КАН-2024 ни одного матча. У команды высокие шансы на победу. Можно сделать ставку на выход Кабо-Верде в полуфинал с коэффициентом 1.82.

В предстоящем матче Кабо-Верде и ЮАР покажут осторожный футбол. Никто не захочет рисковать, цена ошибки слишком высока. Еще один наш прогноз — обе команды не забьют за 1.70.