Кабо-Верде
Сборная Кабо-Верде блестяще провела групповой этап. Команда ни разу не проиграла. В трех встречах были набраны 7 очков.
В групповом раунде Кабо-Верде победил Гану (1:0) и Мозамбик (3:0), а также сыграл вничью с Египтом (2:2). В 1/8 финала команда встречалась с Мавританией. Кабо-Верде одолел соперника со счетом 1:0.
Для сборной Кабо-Верде выход в 1/4 финала — повтор исторического достижения 2013 года. В 2015 году команда завершила борьбу на групповом этапе, а в 2021 году добралась до 1/8 финала.
Кабо-Верде выделяется командной игрой. На данный момент лучшим бомбардиром сборной на КАН-2024 является Райан Мендеш. Игрок забил два мяча в четырех встречах.
ЮАР
ЮАР вышла в плей-офф со второго места в группе. Первое место в квартете заняла сборная Мали. ЮАР в первом туре уступила малийцам со счетом 0:2.
После этого южноафриканцы набрали 4 очка — была победа над Намибией (4:0) и ничья с Тунисом (0:0). В 1/8 финала ЮАР нанес поражение Марокко со счетом 2:0.
Сборная Южной Африки не может похвастаться такой же стабильностью, как Кабо-Верде. Но, несмотря на трудности, ЮАР дошел до 1/4 финала. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Темба Зване — в его активе два гола.
Кабо-Верде и ЮАР провели друг с другом 5 матчей. Каждая сборная одержала по две победы, еще одна встреча закончилась вничью. Кто окажется сильнее на этот раз?
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение Кабо-Верде. Победа сборной котируется за 2.66.
Выигрыш ЮАР идет с коэффициентом 2.88. Ничья оценена — в 3.02.
Кабо-Верде не проиграл на КАН-2024 ни одного матча. У команды высокие шансы на победу. Можно сделать ставку на выход Кабо-Верде в полуфинал с коэффициентом 1.82.
В предстоящем матче Кабо-Верде и ЮАР покажут осторожный футбол. Никто не захочет рисковать, цена ошибки слишком высока. Еще один наш прогноз — обе команды не забьют за 1.70.