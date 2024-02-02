Венесуэла (до 23 лет) сыграет на своем поле с Бразилией (до 23 лет) в рамках 5-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 02:00 мск. Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Венесуэла (до 23 лет)

Эта команда квалификацию на Олимпийские игры пока проводит весьма неплохо. Венесуэльцы имеют все шансы запрыгнуть на 2 место в группе.

Вот только для этого команде нужно исключительно обыгрывать бразильцев. Правда, соперник уже потерял турнирную мотивацию, обеспечив себе 1 место в квинтете A.

Свой последний поединок команда также провела продуктивно. Сборная Венесуэлы (до 23 лет) с минимальным счетом переиграла колумбийцев.

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А вот до того была ничья с эквадорцами (1:1). Впрочем, решающей может стать потеря очков в матче с боливийскими одногодками (3:3).

В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще остаются, да и оппонент вряд ли будет особо напрягаться.

Бразилия (до 23 лет)

Бразильцы уже добыли победу в группе. В трех турах они набрали максимум очков, пропустив в свои ворота всего один раз.

Бразильцы нынче не столь сильны в плане реализации. В трех матчах квалификации Бразилия (до 23 лет) забила всего 5 мячей.

В предыдущем туре квалификации бразильцы снова победили. В поединке с эквадорцами команда оказалась сильнее (2:1).

До того команда сумела одолеть колумбийцев (2:0). Да и ведущий форвард Эндрик уже успел отличиться двумя голами в квалификации.

Нет сомнений, что номинальные гости уже не будут особо напрягаться. Бразильцы, тем не менее, явно сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 1.62.

На викторию Венесуэлы (до 23 лет) дают — 5.26, ничья оценена — в 3.88.

Венесуэльцы активно сражаются за 2 место в группе, к тому же бразильцы лишены турнирной мотивации .

Наш прогноз — Победа Венесуэлы (до 23 лет) или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.16.