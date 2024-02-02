Венесуэла (до 23 лет)
Эта команда квалификацию на Олимпийские игры пока проводит весьма неплохо. Венесуэльцы имеют все шансы запрыгнуть на 2 место в группе.
Вот только для этого команде нужно исключительно обыгрывать бразильцев. Правда, соперник уже потерял турнирную мотивацию, обеспечив себе 1 место в квинтете A.
Свой последний поединок команда также провела продуктивно. Сборная Венесуэлы (до 23 лет) с минимальным счетом переиграла колумбийцев.
А вот до того была ничья с эквадорцами (1:1). Впрочем, решающей может стать потеря очков в матче с боливийскими одногодками (3:3).
В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще остаются, да и оппонент вряд ли будет особо напрягаться.
Бразилия (до 23 лет)
Бразильцы уже добыли победу в группе. В трех турах они набрали максимум очков, пропустив в свои ворота всего один раз.
Бразильцы нынче не столь сильны в плане реализации. В трех матчах квалификации Бразилия (до 23 лет) забила всего 5 мячей.
В предыдущем туре квалификации бразильцы снова победили. В поединке с эквадорцами команда оказалась сильнее (2:1).
До того команда сумела одолеть колумбийцев (2:0). Да и ведущий форвард Эндрик уже успел отличиться двумя голами в квалификации.
Нет сомнений, что номинальные гости уже не будут особо напрягаться. Бразильцы, тем не менее, явно сильнее соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 1.62.
На викторию Венесуэлы (до 23 лет) дают — 5.26, ничья оценена — в 3.88.
Венесуэльцы активно сражаются за 2 место в группе, к тому же
Наш прогноз — Победа Венесуэлы (до 23 лет) или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.16.