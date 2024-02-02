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    Венесуэльцы дадут бой бразильским сверстникам

    Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет). Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
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    Эндрик
    Венесуэла (до 23 лет) сыграет на своем поле с Бразилией (до 23 лет) в рамках 5-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 02:00 мск. Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Венесуэла (до 23 лет)

    Эта команда квалификацию на Олимпийские игры пока проводит весьма неплохо. Венесуэльцы имеют все шансы запрыгнуть на 2 место в группе.

    Вот только для этого команде нужно исключительно обыгрывать бразильцев. Правда, соперник уже потерял турнирную мотивацию, обеспечив себе 1 место в квинтете A.

    Свой последний поединок команда также провела продуктивно. Сборная Венесуэлы (до 23 лет) с минимальным счетом переиграла колумбийцев.

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    А вот до того была ничья с эквадорцами (1:1). Впрочем, решающей может стать потеря очков в матче с боливийскими одногодками (3:3).

    В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Шансы на 2 место в группе еще остаются, да и оппонент вряд ли будет особо напрягаться.

    Бразилия (до 23 лет)

    Бразильцы уже добыли победу в группе. В трех турах они набрали максимум очков, пропустив в свои ворота всего один раз.

    Бразильцы нынче не столь сильны в плане реализации. В трех матчах квалификации Бразилия (до 23 лет) забила всего 5 мячей.

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    • В предыдущем туре квалификации бразильцы снова победили. В поединке с эквадорцами команда оказалась сильнее (2:1).

    До того команда сумела одолеть колумбийцев (2:0). Да и ведущий форвард Эндрик уже успел отличиться двумя голами в квалификации.

    Нет сомнений, что номинальные гости уже не будут особо напрягаться. Бразильцы, тем не менее, явно сильнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 1.62.

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    На викторию Венесуэлы (до 23 лет) дают — 5.26, ничья оценена — в 3.88.

    Венесуэльцы активно сражаются за 2 место в группе, к тому же бразильцы лишены турнирной мотивации.

    Наш прогноз — Победа Венесуэлы (до 23 лет) или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.16.

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    Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет): прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Венесуэльцы дадут бой бразильским сверстникам
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