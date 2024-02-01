«Аль-Наср»
Эта команда ныне сражается за чемпионский титул. В чемпионате Саудовской Аравии она находится на 2 месте таблицы.
Отставание от лидера составляет 7 очков. А вот в атаке команда Криштиану Роналду преуспевает, отличившись 55 раз.
В своем последнем матче «Аль-Наср» добыл яркую викторию. Команда учинила разгром «Аль-Таавуну» (4:1).
Победная серия команды составляет пять матчей. Да и неувядающий Роналду настрелял уже 20 мячей в чемпионате.
Наверняка в этой встрече «Аль-Наср» будет активно атаковать. Аравийцы по игре выглядят монолитнее соперника.
«Интер Майами»
В последнем чемпионате США эта команда выступила неудачно. В Восточной конференции она финишировала на предпоследнем месте.
Причем «Интер Майами» в 34 поединках своего чемпионата выиграл всего 9 раз. Слишком уж поздно к команде присоединился Лионель Месси.
В своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Интер Майами» в контрольном матче уступил «Аль-Хилялю» (3:4).
До того клуб из Майами уступил «Далласу» (0:1). Да и вообще, из четырех контрольных матчей команда проиграла трижды при одной ничьей.
Американцы явно не собираются отсиживаться в обороне. Месси и компания явно мотивированы прервать свою серию неудач.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера Майами» предлагают — 2.40.
На викторию «Аль-Насра» дают — 2.42, ничья оценена — в 4.63.
«Интер Майами» давненько не познавал радости побед, так что
Наш прогноз — Победа «Интера Майами». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 4.63.