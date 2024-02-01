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    Команда Месси обыграет команду Роналду?

    «Аль-Наср» — «Интер Майами». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 1 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Интер Майами»
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    Лионель Месси
    «Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Интером Майами» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Интер Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аль-Наср»

    Эта команда ныне сражается за чемпионский титул. В чемпионате Саудовской Аравии она находится на 2 месте таблицы.

    Отставание от лидера составляет 7 очков. А вот в атаке команда Криштиану Роналду преуспевает, отличившись 55 раз.

    В своем последнем матче «Аль-Наср» добыл яркую викторию. Команда учинила разгром «Аль-Таавуну» (4:1).

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    Победная серия команды составляет пять матчей. Да и неувядающий Роналду настрелял уже 20 мячей в чемпионате.

    Наверняка в этой встрече «Аль-Наср» будет активно атаковать. Аравийцы по игре выглядят монолитнее соперника.

    «Интер Майами»

    В последнем чемпионате США эта команда выступила неудачно. В Восточной конференции она финишировала на предпоследнем месте.

    Причем «Интер Майами» в 34 поединках своего чемпионата выиграл всего 9 раз. Слишком уж поздно к команде присоединился Лионель Месси.

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    • В своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Интер Майами» в контрольном матче уступил «Аль-Хилялю» (3:4).

    До того клуб из Майами уступил «Далласу» (0:1). Да и вообще, из четырех контрольных матчей команда проиграла трижды при одной ничьей.

    Американцы явно не собираются отсиживаться в обороне. Месси и компания явно мотивированы прервать свою серию неудач.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера Майами» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Аль-Насра» дают — 2.42, ничья оценена — в 4.63.

    «Интер Майами» давненько не познавал радости побед, так что наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Интера Майами». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 4.63.

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    «Аль-Наср» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Месси обыграет команду Роналду?
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