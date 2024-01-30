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    «Арсенал» уверенно заберет три очка

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Англии, 30 января 2024 года

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    Габриэль Жезус («Арсенал»)
    «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Матч пройдет в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, начало — 22:30 (мск) «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2024 года

    «Ноттингем Форест»

    «Форест» в этом сезоне борется за выживание в английской Премьер-лиге. В настоящий момент шестнадцатая команда прошлого сезона АПЛ занимает такую же позицию и в этом сезоне. Сейчас в активе коллектива из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир, 20 очков и он только на четыре пункта опережает зону вылета, где находится «Лутон Таун».

    «Красные» за 21 игру смогли 26 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустить в свои. «Ловкие деревья» уже далеко от высоких мест, поэтому главной задачей будет сохранение прописки в элите. Для этого «лесники» недавно и сменили тренера. Вместо Стива Купера на этот пост пришел Нуну Эшпириту Санту.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Арсенал Лондон

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    Из Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» вылетел на первой же стадии турнира, уступив «Бернли» (0:1), а вот в Кубке страны команда уже прошла в переигровке «Блэкпул» (3:2) и теперь их ждет переигровка с «Бристолем».

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    В последних играх «Ноттингем Форест» проиграл «Брентфорду» (2:3), и переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Ньюкасл» (3:1), а до этого была серия из семи матчей без побед.

    «Арсенал»

    «Канониры» являются одними из претендентов на титул в этом сезоне АПЛ. Сейчас «оружейники» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 43 пункта. Они только на пять баллов отстают от лидирующего «Ливерпуля» и имеют одинаковое количество очков с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой».

    Команда из Лондона 42 раза отправила мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустила только 20. Что касается выступления в Кубке английской лиги, то тут лондонцы уже прекратили свою борьбу. Лондонский коллектив в 1/8 финала уступил «Вест Хэму» (1:3). А в Кубке Англии команда проиграла «Ливерпулю» (0:2) и также вылетела из турнира.

    Столичный коллектив выиграл свою группу Лиги чемпионов. Команда из столицы Англии смогла набрать 13 очков из 18 возможных и пробиться в плей-офф, где их соперником станет «Порту». В одном квартете с англичанами были ПСВ, «Ланс» и «Севилья».

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    • В последней игре «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0), а до этого уступил «Фулхэму» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2), а также сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Перед этим же подопечные Микеля Артеты победили в матче с «Брайтоном» (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают поставить за 1.40.

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    На викторию «Ноттингем Форест» дают 8.00, ничья оценена в 5.10.

    Прогноз: победа «Арсенала» минимум в два мяча.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют.

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    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» уверенно заберет три очка
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