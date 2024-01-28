«Тулуза»
«Тулуза» по итогам 18-ти матчей занимает 14-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета и в одно — от зоны плей-офф за право остаться в элите.
Недавно команда прекратила выступления в Кубке Франции. На стадии 1/16 финала турнира она на выезде неожиданно потерпела поражение по пенальти от представителя третьего дивизиона «Руана» (3:3).
Коэффициенты матча Тулуза — Ланс
Вместе с тем, клубе все еще играет в еврокубках. Благодаря второму месту в своей группе, где уступила первое «Ливерпулю», вышла в 1/16 финала Лиги Европы.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.
«Ланс»
«Ланс» по итогам 18-ти туров занимает восьмую строчку с отставанием в три очка от зоны еврокубков — шестой позиции.
Команда при этом уже успела вылететь из Кубка Франции, где в 1/32 финала они уступила дома по пенальти «Монако» (2:2). Словом, не повезло не только со жребием, но и в «лотерее».
В своем последнем матче в рамках национального первенства, клуб также потерпел поражение. На своем поле он уступил чемпиону и лидеру ПСЖ (0:2).
На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, так что у гостей явно плохая форма, но, возможно, грядущая игра дает шанс на слом неприятной тенденции.
Прогноз и ставки
Букмекеры все же считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Тулузы» оценивается в 3,60, ничья — в 3,65.
В трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы один соперник не забьет за 2,07.
Еще один вариант ставки — «Тулуза» выиграет за 3,60, ведь в трех последних матчах «Ланс» проиграл.