«Тулуза» — «Ланс». Матч пройдет в рамках 19-го тура французской Лиги 1, начало — 19:05 (мск) «Тулуза» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тулуза»

«Тулуза» по итогам 18-ти матчей занимает 14-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета и в одно — от зоны плей-офф за право остаться в элите.

Недавно команда прекратила выступления в Кубке Франции. На стадии 1/16 финала турнира она на выезде неожиданно потерпела поражение по пенальти от представителя третьего дивизиона «Руана» (3:3).

Коэффициенты матча Тулуза — Ланс 1X2Новым игрокам 3.603.652.07Бонус$9500

Вместе с тем, клубе все еще играет в еврокубках. Благодаря второму месту в своей группе, где уступила первое «Ливерпулю», вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

«Ланс»

«Ланс» по итогам 18-ти туров занимает восьмую строчку с отставанием в три очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда при этом уже успела вылететь из Кубка Франции, где в 1/32 финала они уступила дома по пенальти «Монако» (2:2). Словом, не повезло не только со жребием, но и в «лотерее».

В своем последнем матче в рамках национального первенства, клуб также потерпел поражение. На своем поле он уступил чемпиону и лидеру ПСЖ (0:2).

На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, так что у гостей явно плохая форма, но, возможно, грядущая игра дает шанс на слом неприятной тенденции.

Прогноз и ставки

Букмекеры все же считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Тулузы» оценивается в 3,60, ничья — в 3,65.

В трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы один соперник не забьет за 2,07.

Еще один вариант ставки — «Тулуза» выиграет за 3,60, ведь в трех последних матчах «Ланс» проиграл.