«Альмерия» — «Алавес». Матч пройдет в рамках 22-го тура испанской Примеры, начало — 23:00 (мск) «Альмерия» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Альмерия»

«Альмерия» по итогам 21-го тура занимает последнюю, 20-ю строчку в таблице с отставанием в 10 очков от спасительной 17-го места.

Команда также уже прекратила выступления в Кубке Испании. На стадии второго раунда турнира она сенсационно уступила представителю четвертого дивизиона «Барбастро» (0:1).

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В своем последнем матче, который пришелся на Ла Лигу, клуб проиграл, но был близок к тому, чтобы сыграть вничью с «Реалом» (2:3) на выезде, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 11 поединков во всех турнирах при восьми поражениях и трех ничьих, так что хозяев сложно рассчитывать на очки.

«Алавес»

«Алавес» по итогам 21-го тура занимает 12-ю строчку с отрывом в восемь очков от зоны вылета и отставанием в 12 баллов от зоны еврокубков.

Как и соперник, команда также уже не выступает в Кубке Испании, где потерпел поражение на стадии 1/8 финала «Атлетику» (0:2) на выезде.

В своем последнем матче, который пришелся на Ла Лигу, клуб сумел взять три очка. На своем поле баски смогли переиграть «Кадис» (2:1).

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение при трех победах и одной ничьей, поэтому у гостей неплохие шансы увезти даже три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Альмерию», коэффициент на победу которой равен 2,60. Успех «Алавеса» оценивается в 2,75, ничья — в 3,20.

В восьми из 10 последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,92.

Еще один вариант ставки — «Алавес» победит за 2,75, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.