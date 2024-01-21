«Зенит»
Питерцы нынешний сезон проводят не столь мощно. В РПЛ команда Сергея Семака пока отстает от «Краснодара».
Правда, двухочковый гандикап отыграть не так сложно. Да и ресурсов у «Зенита» хватает, в том числе кадровых.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В домашней встрече «Зенит» натужно одолел «Пари НН» (1:0).
Да и вообще, петербуржцы обладают неплохим подбором атакующих исполнителей. Забивать в составе команды уж точно найдется кому.
И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Зенит» постарается начать серию контрольных матчей с уверенной победы.
«Динамо» Самарканд
Эта команда заняла 2 место в первой лиге чемпионата Узбекистана. В высшем дивизионе клуб из Самарканда явно не затеряется.
Причем «Динамо» Самарканд довольно неплохо выглядит в атаке. Правда, вряд ли в матче с чемпионом России узбекам это сильно пригодится…
В своем последнем контрольном поединке динамовцы уступили. «Ростов» буквально смел оборону узбеков (4:1).
Проблемы в обороне явно обнажились. К тому же состав команды по именам выглядит уж чересчур скромно.
«Динамо» Самарканд явно постарается сыграть вторым номером. Правда, сдержать атаки питерцев будет крайне непросто.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.15.
На викторию «Динамо» Самарканд дают — 16.00, ничья оценена — в 7.50.
Несмотря на отсутствие игровой практики,
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.