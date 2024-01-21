«Зенит» сыграет на своем поле с «Динамо» Самарканд в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 21 января, начало — в 15:00 мск. «Зенит» — «Динамо» Самарканд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Зенит»

Питерцы нынешний сезон проводят не столь мощно. В РПЛ команда Сергея Семака пока отстает от «Краснодара».

Правда, двухочковый гандикап отыграть не так сложно. Да и ресурсов у «Зенита» хватает, в том числе кадровых.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В домашней встрече «Зенит» натужно одолел «Пари НН» (1:0).

Все прогнозы на футбол

Да и вообще, петербуржцы обладают неплохим подбором атакующих исполнителей. Забивать в составе команды уж точно найдется кому.

И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Зенит» постарается начать серию контрольных матчей с уверенной победы.

«Динамо» Самарканд

Эта команда заняла 2 место в первой лиге чемпионата Узбекистана. В высшем дивизионе клуб из Самарканда явно не затеряется.

Причем «Динамо» Самарканд довольно неплохо выглядит в атаке. Правда, вряд ли в матче с чемпионом России узбекам это сильно пригодится…

В своем последнем контрольном поединке динамовцы уступили. «Ростов» буквально смел оборону узбеков (4:1).

Проблемы в обороне явно обнажились. К тому же состав команды по именам выглядит уж чересчур скромно.

«Динамо» Самарканд явно постарается сыграть вторым номером. Правда, сдержать атаки питерцев будет крайне непросто.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.15.

На викторию «Динамо» Самарканд дают — 16.00, ничья оценена — в 7.50.

Несмотря на отсутствие игровой практики, подопечные Семака проявят высокую атакующую активность .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.