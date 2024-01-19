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    «Интер» — «Лацио». Ставка (к. 1.70) и прогноз на Суперкубок Италии 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лацио»
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    Лаутаро Мартинес («Интер»)
    «Интер» сыграет против «Лацио» в рамках 1/2 финала Суперкубка Италии. Матч пройдет 19 января в Эр-Рияде, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Суперкубок 19 Января 2024 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Интер»

    В чемпионате Италии «змеи» продолжают выступать без сбоев. Миланский коллектив одержал шестнадцать побед в двадцати матчах при одном поражении и трех ничьих. «Желанные» смогли целых 49 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только десять (меньше всех в лиге) мячей.

    В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 51 балл и заслуженно лидирует в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который отстает только на два балла. Остальные уже вряд ли смогут навязать борьбу двум лидерам в борьбе за Скудетто.

    Коэффициенты матча Интер — Лацио

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    Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» стали вторыми в своей группе и прошли в плей-офф. Они дважды сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1, 0:0), победили и поделили очки с «Бенфикой» (1:0, 3:3), а также дважды выиграли у «Зальцбурга» (2:1, 1:0). Из Кубка Италии команда уже сенсационно вылетела, уступив «Болонье» (1:2).

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    В последних играх «Интер» разгромил «Монцу» (5:1) и одолел «Верону» (2:1), а до этого в гостях сыграл вничью с «Дженоа» (1:1). Перед этим подопечные Симоне Индзаги победили в четырех матчах Серии А подряд.

    «Лацио»

    Римляне борются за попадание в еврокубки в этом сезоне. По итогам двадцати туров команда из Рима имеет в своем актив 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Римский коллектив имеет в своем активе 33 очка и только на один пункт отстает от четвертой «Фиорентины», которая располагается в зоне Лиги чемпионов.

    Столичная команда смогла 24 раза поразить ворота соперника и 20 раз пропустила в свои. Также коллектив из столицы Италии продолжает борьбу в Кубке страны, где уже прошел «Дженоа» (1:0) и «Рому» (1:0), а в полуфинале сыграет с «Ювентусом».

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    • Помимо этого, «бело-небесно-голубые» смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе самого престижного клубного турнира Старого Света соперниками «орлят» были «Атлетико», «Фейеноорд» и «Селтик». Они заняли второе место и теперь сразятся с «Баварией».

    В последнем туре «Лацио» переиграл «Лечче» (1:0), а до этого также взял верх над «Удинезе» (2:1), «Фрозиноне» (3:1) и «Эмполи» (2:0). Перед этим подопечные Маурицио Сарри дома уступили «Интеру» (0:2) и на выезде поделили очки с «Вероной» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение миланцам. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.70.

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    На викторию «Лацио» дают 5.50, ничья оценена в 3.90.

    Наши прогноз и ставка — победа «Интера» в основное время.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

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