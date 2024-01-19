Гвинея
Гвинейцы явно намереваются проявить себя на турнире. В столь сложной группе у команды есть все шансы финишировать в дуэте лидеров.
Именно в матче с Гамбией команда может обеспечить себе спокойную жизнь. Да и состав у гвинейцев весьма крепкий.
Коэффициенты матча Гвинея — Гамбия
В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла один балл. Гвинея не дала себя обыграть Камеруну (1:1).
Единственная очная встреча с Гамбией завершилась для команды поражением (0:1). Так что есть мотивация поквитаться за ту неудачу.
В этой встрече Гвинея явно будет максимально активно атаковать. В случае победы шансы на 2 место существенно возрастут.
Гамбия
Эта команда по африканским меркам считается середняком. Правда, в матчах с более сильными оппонентами Гамбия выглядит бледновато.
В трех своих последних поединках команда проиграла. А вот последняя виктория была добыта еще в июне, когда был обыгран Южный Судан (3:2).
Свой последний поединок команда провела неудачно. Гамбия потерпела разгромное поражение от сенегальцев (0:3).
Команда еще имеет теоретические шансы хотя бы на 3 место в группе. Только для этого Гамбии нужно непременно брать очки в этом матче.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Впрочем, свои шансы команда может найти в контригре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гвинеи предлагают — 2.09.
На викторию Гамбии дают — 4.17, ничья оценена — в 3.00.
Гвинейцы
Наш прогноз — Победа Гвинеи. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.