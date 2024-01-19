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    Возьмут ли гвинейцы три очка?

    Гвинея — Гамбия. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 19 января 2024 года

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    Гвинея сыграет на своем поле с Гамбией в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:00 мск. Гвинея — Гамбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа C 19 Января 2024 года
    Гвинея
  • Конакри
    •  Гвинея 23:00 Гамбия Гамбия
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    Гвинея

    Гвинейцы явно намереваются проявить себя на турнире. В столь сложной группе у команды есть все шансы финишировать в дуэте лидеров.

    Именно в матче с Гамбией команда может обеспечить себе спокойную жизнь. Да и состав у гвинейцев весьма крепкий.

    Коэффициенты матча Гвинея — Гамбия

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  • 2.153.004.20Бонус$9500
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    В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла один балл. Гвинея не дала себя обыграть Камеруну (1:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Единственная очная встреча с Гамбией завершилась для команды поражением (0:1). Так что есть мотивация поквитаться за ту неудачу.

    В этой встрече Гвинея явно будет максимально активно атаковать. В случае победы шансы на 2 место существенно возрастут.

    Гамбия

    Эта команда по африканским меркам считается середняком. Правда, в матчах с более сильными оппонентами Гамбия выглядит бледновато.

    В трех своих последних поединках команда проиграла. А вот последняя виктория была добыта еще в июне, когда был обыгран Южный Судан (3:2).

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Гамбия потерпела разгромное поражение от сенегальцев (0:3).

    Команда еще имеет теоретические шансы хотя бы на 3 место в группе. Только для этого Гамбии нужно непременно брать очки в этом матче.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Впрочем, свои шансы команда может найти в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гвинеи предлагают — 2.09.

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    На викторию Гамбии дают — 4.17, ничья оценена — в 3.00.

    Гвинейцы явно сильнее оппонента, так что наверняка будет максимально активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа Гвинеи. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.

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    Гвинея — Гамбия: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Возьмут ли гвинейцы три очка?
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