Гвинея сыграет на своем поле с Гамбией в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:00 мск. Гвинея — Гамбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гвинея

Гвинейцы явно намереваются проявить себя на турнире. В столь сложной группе у команды есть все шансы финишировать в дуэте лидеров.

Именно в матче с Гамбией команда может обеспечить себе спокойную жизнь. Да и состав у гвинейцев весьма крепкий.

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В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла один балл. Гвинея не дала себя обыграть Камеруну (1:1).

Прогнозы на Кубок Африки

Единственная очная встреча с Гамбией завершилась для команды поражением (0:1). Так что есть мотивация поквитаться за ту неудачу.

В этой встрече Гвинея явно будет максимально активно атаковать. В случае победы шансы на 2 место существенно возрастут.

Гамбия

Эта команда по африканским меркам считается середняком. Правда, в матчах с более сильными оппонентами Гамбия выглядит бледновато.

В трех своих последних поединках команда проиграла. А вот последняя виктория была добыта еще в июне, когда был обыгран Южный Судан (3:2).

Свой последний поединок команда провела неудачно. Гамбия потерпела разгромное поражение от сенегальцев (0:3).

Команда еще имеет теоретические шансы хотя бы на 3 место в группе. Только для этого Гамбии нужно непременно брать очки в этом матче.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Впрочем, свои шансы команда может найти в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Гвинеи предлагают — 2.09.

На викторию Гамбии дают — 4.17, ничья оценена — в 3.00.

Гвинейцы явно сильнее оппонента , так что наверняка будет максимально активно атаковать.

Наш прогноз — Победа Гвинеи. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.22.