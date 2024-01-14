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    Голевой бартер неизбежен?!

    ОАЭ — Гонконг. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Гонконг
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    Сборная ОАЭ
    ОАЭ сыграет на своем поле с Гонконгом в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 14 января, начало — в 17:30 мск. ОАЭ — Гонконг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа C 14 Января 2024 года
    ОАЭ
  • Абу-Даби
    •  ОАЭ 17:30 Гонконг Гонконг
  • Гонконг
    •

    ОАЭ

    Эта команда едва ли будет претендовать на лидерство в своем квартете. Сборная ОАЭ явно слабее мощных иранцев.

    А вот за второе место команда явно поборется. Так что в матче с Гонконгом будет сразу решаться очень многое.

    Коэффициенты матча ОАЭ — Гонконг

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  • 1.256.0013.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела неудачно. ОАЭ в товарищеском матче уступили Оману с минимальным счетом.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против Гонконга для команды складываются успешно. Обе очных встречи были выиграны с одинаковым счетом 4:0.

    Вот и в этой встрече ОАЭ явно будет активно атаковать. Сборная ОАЭ по игре выглядит предпочтительнее оппонента.

    Гонконг

    Эта команда не балует успешными результатами. Редкие победы чередуются с частыми блеклыми поединками.

    Особенно часто возникают проблемы в матчах с более сильными соперниками. Тем же иранцам команда проиграла со счетом 0:4.

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    • Свой последний поединок команда также проиграла. В товарищеском матче Гонконг уступил сборной Саудовской Аравии (0:2).

    До того команда умудрилась уступить еще и таджикам (1:2). Между тем, с китайцами справиться удалось (2:1).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Соорудить гол в ворота соперника команда точно способна.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.29.

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    На викторию Гонконга дают — 10.30, ничья оценена — в 5.61.

    Сборная ОАЭ сильнее соперника, но монолитности в игре ей явно недостает, да и Гонконг способен удивить.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.61.

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