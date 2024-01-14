ОАЭ сыграет на своем поле с Гонконгом в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 14 января, начало — в 17:30 мск. ОАЭ — Гонконг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ОАЭ

Эта команда едва ли будет претендовать на лидерство в своем квартете. Сборная ОАЭ явно слабее мощных иранцев.

А вот за второе место команда явно поборется. Так что в матче с Гонконгом будет сразу решаться очень многое.

Коэффициенты матча ОАЭ — Гонконг 1X2Новым игрокам 1.256.0013.00Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. ОАЭ в товарищеском матче уступили Оману с минимальным счетом.

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Матчи против Гонконга для команды складываются успешно. Обе очных встречи были выиграны с одинаковым счетом 4:0.

Вот и в этой встрече ОАЭ явно будет активно атаковать. Сборная ОАЭ по игре выглядит предпочтительнее оппонента.

Гонконг

Эта команда не балует успешными результатами. Редкие победы чередуются с частыми блеклыми поединками.

Особенно часто возникают проблемы в матчах с более сильными соперниками. Тем же иранцам команда проиграла со счетом 0:4.

Свой последний поединок команда также проиграла. В товарищеском матче Гонконг уступил сборной Саудовской Аравии (0:2).

До того команда умудрилась уступить еще и таджикам (1:2). Между тем, с китайцами справиться удалось (2:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Соорудить гол в ворота соперника команда точно способна.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОАЭ предлагают — 1.29.

На викторию Гонконга дают — 10.30, ничья оценена — в 5.61.

Сборная ОАЭ сильнее соперника, но монолитности в игре ей явно недостает, да и Гонконг способен удивить .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.61.