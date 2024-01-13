13 января в матче 18-го тура французской Лиги 1 «Ренн» сыграет против «Ниццы». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Ренн» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ренн»

По итогам 17-ти туров чемпионата Франции «Ренн» занимает занимает 17-ю позицию с отрывом на пять очков от зоны плей-офф (16-я строчка) за право остаться в элите.

При этом команда продолжает выступления в Лиге Европы, где вышла в 1/16 финала благодаря второму месту в своем квартете. По итогам группового раунда ее обошел «Вильярреал», тогда как «Маккаби» Хайфа и «Панатинаикос» остались позади.

Коэффициенты матча Ренн — Ницца 1X2Новым игрокам 2.353.303.25Бонус$9500

Кроме того, клубу удалось выйти в 1/16 финала Кубка Франции. На предыдущей стадии он на выезде обыграл представителя Лиги 2 «Генгам» (2:0), забив два безответных мяча.

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах, при двух победах и одной ничьей, так что у бретонцев неплохая форма.

«Ницца»

«Ницца» после 17-ти матчей занимает вторую строчку французской Лиги 1, опережая третий в таблице «Монако» на два очка и четвертое место, которое уже вне зоны Лиги чемпионов, на четыре очка.

Как и соперник, команде также удалось выйти в 1/16 финала Кубка Франции. На предыдущей стадии она на своем поле обыграла по пенальти представителя Лиги 2 «Осер» (0:0).

При этом клуб выиграл свой предыдущий матч в рамках Лиги 1. Также на своем поле ему удалось обыграть «Ланс» (2:0), который в прошлом сезоне как раз и занял второе место по итогам сезона.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы и потерпел одно поражение, так что у него отличная форма, которая позвляет рассчитывать на очередной успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Ниццы» оценивается в 3,20, ничья — в 3,25.

В трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в трех из пяти последних матчей «Ренна» был реализован именно такой сценарий.