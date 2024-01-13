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    Удержится ли «Ницца» на втором месте?

    «Ренн» — «Ницца». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Ницца»
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    «Ницца» выиграл три из четырех последних матчей
    13 января в матче 18-го тура французской Лиги 1 «Ренн» сыграет против «Ниццы». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Ренн» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Января 2024 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 23:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    По итогам 17-ти туров чемпионата Франции «Ренн» занимает занимает 17-ю позицию с отрывом на пять очков от зоны плей-офф (16-я строчка) за право остаться в элите.

    При этом команда продолжает выступления в Лиге Европы, где вышла в 1/16 финала благодаря второму месту в своем квартете. По итогам группового раунда ее обошел «Вильярреал», тогда как «Маккаби» Хайфа и «Панатинаикос» остались позади.

    Коэффициенты матча Ренн — Ницца

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    Кроме того, клубу удалось выйти в 1/16 финала Кубка Франции. На предыдущей стадии он на выезде обыграл представителя Лиги 2 «Генгам» (2:0), забив два безответных мяча.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах, при двух победах и одной ничьей, так что у бретонцев неплохая форма.

    «Ницца»

    «Ницца» после 17-ти матчей занимает вторую строчку французской Лиги 1, опережая третий в таблице «Монако» на два очка и четвертое место, которое уже вне зоны Лиги чемпионов, на четыре очка.

    Как и соперник, команде также удалось выйти в 1/16 финала Кубка Франции. На предыдущей стадии она на своем поле обыграла по пенальти представителя Лиги 2 «Осер» (0:0).

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    • При этом клуб выиграл свой предыдущий матч в рамках Лиги 1. Также на своем поле ему удалось обыграть «Ланс» (2:0), который в прошлом сезоне как раз и занял второе место по итогам сезона.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы и потерпел одно поражение, так что у него отличная форма, которая позвляет рассчитывать на очередной успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Ниццы» оценивается в 3,20, ничья — в 3,25.

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    В трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в трех из пяти последних матчей «Ренна» был реализован именно такой сценарий.

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    «Ренн» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Ницца» на втором месте?
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