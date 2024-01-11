«Витория Гимарайнш»
Эта команда текущий сезон проводит в привычном сражении за выход в еврокубки. Ныне «Витория Гимарайнш» находится на 5 месте.
Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 16 матчах Примейра-Лиги в свои ворота пропущено всего 18 мячей.
Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Арока
Свой предыдущий поединок команда провела достаточно продуктивно. «Витория Гимарайнш» дала бой сильной «Браге» (1:1).
Очные поединки с «Пенафьелем» для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.
В кубковой встрече «Витория Гимарайнш» явно постарается воспользоваться преимуществом своего поля. Да и вообще, по игре команда выглядит мощнее соперника.
«Пенафьел»
Эта команда ныне выступает во втором по рангу португальском дивизионе. Правда, и там блистать не получается: всего 14 место.
Главной бедой команды является слабый уровень реализации. Игрокам «Пенафьеля» в 16 матчах удалось отличиться всего 13 раз.
В предыдущем туре «Пенафьел» добыл три зачетных балла. Дома команда нанесла поражение «Вилаверденше» (2:1).
В трех своих последних матчах команда дважды победила при одной ничьей. Причем в этих поединках пропустил «Пенафьел» всего лишь один раз.
Наверняка «Пенафьел» будет действовать вторым номером. Вот только смогут ли гости тягаться со столь сильным оппонентом?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 1.33.
На викторию «Пенафьеля» дают — 8.50, ничья оценена — в 4.75.
«Витория Гимарайнш»
Наш прогноз — Фора «Витории Гимарайнш» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.