«Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Пенафьелем» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 11 января, начало — в 23:15 мск. «Витория Гимарайнш» — «Пенафьел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Витория Гимарайнш»

Эта команда текущий сезон проводит в привычном сражении за выход в еврокубки. Ныне «Витория Гимарайнш» находится на 5 месте.

Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 16 матчах Примейра-Лиги в свои ворота пропущено всего 18 мячей.

Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Арока 1X2Новым игрокам 1.903.554.10Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела достаточно продуктивно. «Витория Гимарайнш» дала бой сильной «Браге» (1:1).

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Очные поединки с «Пенафьелем» для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.

В кубковой встрече «Витория Гимарайнш» явно постарается воспользоваться преимуществом своего поля. Да и вообще, по игре команда выглядит мощнее соперника.

«Пенафьел»

Эта команда ныне выступает во втором по рангу португальском дивизионе. Правда, и там блистать не получается: всего 14 место.

Главной бедой команды является слабый уровень реализации. Игрокам «Пенафьеля» в 16 матчах удалось отличиться всего 13 раз.

В предыдущем туре «Пенафьел» добыл три зачетных балла. Дома команда нанесла поражение «Вилаверденше» (2:1).

В трех своих последних матчах команда дважды победила при одной ничьей. Причем в этих поединках пропустил «Пенафьел» всего лишь один раз.

Наверняка «Пенафьел» будет действовать вторым номером. Вот только смогут ли гости тягаться со столь сильным оппонентом?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 1.33.

На викторию «Пенафьеля» дают — 8.50, ничья оценена — в 4.75.

«Витория Гимарайнш» явно сильнее соперника , к тому же явно будет максимально пользоваться преимуществом своего поля.

Наш прогноз — Фора «Витории Гимарайнш» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.