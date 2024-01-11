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    Уверенная виктория «Витории»?

    «Витория Гимарайнш» — «Пенафьел». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Пенафьел»
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    «Витория Гимарайнш»
    «Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Пенафьелем» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 11 января, начало — в 23:15 мск. «Витория Гимарайнш» — «Пенафьел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 15 Января 2024 года
    Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 23:15 Арока Арока
  • Португалия. Примера
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    «Витория Гимарайнш»

    Эта команда текущий сезон проводит в привычном сражении за выход в еврокубки. Ныне «Витория Гимарайнш» находится на 5 месте.

    Оборона команды выглядит весьма монолитно. В 16 матчах Примейра-Лиги в свои ворота пропущено всего 18 мячей.

    Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Арока

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  • 1.903.554.10Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела достаточно продуктивно. «Витория Гимарайнш» дала бой сильной «Браге» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Очные поединки с «Пенафьелем» для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних матчей соперники по два раза огорчили друг друга.

    В кубковой встрече «Витория Гимарайнш» явно постарается воспользоваться преимуществом своего поля. Да и вообще, по игре команда выглядит мощнее соперника.

    «Пенафьел»

    Эта команда ныне выступает во втором по рангу португальском дивизионе. Правда, и там блистать не получается: всего 14 место.

    Главной бедой команды является слабый уровень реализации. Игрокам «Пенафьеля» в 16 матчах удалось отличиться всего 13 раз.

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    • В предыдущем туре «Пенафьел» добыл три зачетных балла. Дома команда нанесла поражение «Вилаверденше» (2:1).

    В трех своих последних матчах команда дважды победила при одной ничьей. Причем в этих поединках пропустил «Пенафьел» всего лишь один раз.

    Наверняка «Пенафьел» будет действовать вторым номером. Вот только смогут ли гости тягаться со столь сильным оппонентом?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Пенафьеля» дают — 8.50, ничья оценена — в 4.75.

    «Витория Гимарайнш» явно сильнее соперника, к тому же явно будет максимально пользоваться преимуществом своего поля.

    Наш прогноз — Фора «Витории Гимарайнш» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.

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    «Витория Гимарайнш» — «Пенафьел»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Витории»?
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