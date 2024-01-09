9 января в Стамбуле пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Пендикспор» сыграет против «Антальяспора». Начало игры — в 17:00 по мск. «Пендикспор» — «Антальяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Пендикспор»

«Пендикспор» по итогам 18-ти туров занимает предпоследнее, 19-е место в зоне вылета, отставая от безопасной 16-й строчки на три очка.

При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в пятый раунд. На предыдущей стадии турнира она на своем поле обыграла «Испарте 32 Споре» (5:3).

В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он разошелся миром с «Газиантепом» (2:2), хотя к 77-й минуте уступила со счетом 0:2.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при двух поражениях и двух ничьих, так что у хозяев явно не лучшая форма.

«Антальяспор»

«Антальяспор» по итогам 18-ти туров занимает девятую строчку с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков — четвертой позиции.

Кроме того, команда вышла в пятый раунд Кубка Турции, где на двух предыдущих стадиях прошла «52 Ордуспор» (3:0) и «Керезспор» (6:1), победив их на своем поле.

В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он дома разошелся миром с «Аланьяспором» (0:0), где ни один из соперников не сумел отличиться хотя бы одним голом.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка (две ничьи и одно поражение), которые пришлись на турецкое первенство, так что у гостей форма немногим лучше, чем у оппонентов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Антальянспор», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Пендикспора» оценивается в 3,15, ничья — в 3,60.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Антальяспор» выиграет за 2,20, ведь гости все же превосходят классом хозяев.