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    Вернется ли «Антальяспор» на победный путь?

    «Пендикспор» — «Антальяспор». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пендикспор» — «Антальяспор»
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    «Антальяспор» — фаворит матча
    9 января в Стамбуле пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Пендикспор» сыграет против «Антальяспора». Начало игры — в 17:00 по мск. «Пендикспор» — «Антальяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Января 2024 года
    Pendikspor
  • Турция. Суперлига
    •  Pendikspor 17:00 Антальяспор Антальяспор
  • Антальяспор
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    «Пендикспор»

    «Пендикспор» по итогам 18-ти туров занимает предпоследнее, 19-е место в зоне вылета, отставая от безопасной 16-й строчки на три очка.

    При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в пятый раунд. На предыдущей стадии турнира она на своем поле обыграла «Испарте 32 Споре» (5:3).

    В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он разошелся миром с «Газиантепом» (2:2), хотя к 77-й минуте уступила со счетом 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при двух поражениях и двух ничьих, так что у хозяев явно не лучшая форма.

    «Антальяспор»

    «Антальяспор» по итогам 18-ти туров занимает девятую строчку с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков — четвертой позиции.

    Кроме того, команда вышла в пятый раунд Кубка Турции, где на двух предыдущих стадиях прошла «52 Ордуспор» (3:0) и «Керезспор» (6:1), победив их на своем поле.

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    • В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он дома разошелся миром с «Аланьяспором» (0:0), где ни один из соперников не сумел отличиться хотя бы одним голом.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка (две ничьи и одно поражение), которые пришлись на турецкое первенство, так что у гостей форма немногим лучше, чем у оппонентов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Антальянспор», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Пендикспора» оценивается в 3,15, ничья — в 3,60.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Антальяспор» выиграет за 2,20, ведь гости все же превосходят классом хозяев.

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    «Пендикспор» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Антальяспор» на победный путь?
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