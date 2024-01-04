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    Уверенная победа аравийцев?

    Ливан — Саудовская Аравия. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 января 2024 года

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    Сборная Саудовской Аравии
    Ливан сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 4 января, начало — в 16:30 мск. Ливан — Саудовская Аравия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ливан

    Эта команда относительно неплохо проводит квалификацию на Мундиаль. В своей группе она находится на 2 месте.

    В двух поединках квалификации Ливан набрал 2 очка. Выше только мощные австралийцы, но главным будет опередить Палестину и Бангладеш.

    В своем последнем поединке команда расписала мировую с Бангладешем (1:1). Да и вообще, голы даются ливанцам натужно.

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    Поединки с аравийцами для Ливана традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре при одном паритете.

    И уж точно номинальные хозяева постараются дать бой столь крепкому оппоненту. Ливанцы не будут лишь отсиживаться в тылах.

    Саудовская Аравия

    Аравийцы в азиатской зоне считаются одними из фаворитов. Вот и нынешнюю отборочную кампанию на чемпионат мира команда начала за здравие.

    В своей группе Саудовская Аравия уверенно лидирует, набрав в двух матчах 6 очков. Разница мячей также впечатляет — 6:0.

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    • В предыдущем туре отбора Саудовская Аравия добыла уверенную победу. На выезде она отправила два безответных мяча в ворота Иордании.

    А вот до того команда переиграла сборную Пакистана (4:0). А вот в контрольных поединках результаты аравийцев могли быть позитивнее.

    И уж точно Саудовская Аравия будет активно атаковать. И соперник скромный, и собственных амбиций громадье.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.30.

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    На викторию Ливана дают — 9.00, ничья оценена — в 4.33.

    Аравийцы выглядят предпочтительнее оппонента, и уж точно проведут встречу с максимальной активностью в атаке.

    Наш прогноз — Фора Саудовской Аравии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

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    Ливан — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная победа аравийцев?
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