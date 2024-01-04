Ливан сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 4 января, начало — в 16:30 мск. Ливан — Саудовская Аравия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ливан

Эта команда относительно неплохо проводит квалификацию на Мундиаль. В своей группе она находится на 2 месте.

В двух поединках квалификации Ливан набрал 2 очка. Выше только мощные австралийцы, но главным будет опередить Палестину и Бангладеш.

В своем последнем поединке команда расписала мировую с Бангладешем (1:1). Да и вообще, голы даются ливанцам натужно.

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Поединки с аравийцами для Ливана традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре при одном паритете.

И уж точно номинальные хозяева постараются дать бой столь крепкому оппоненту. Ливанцы не будут лишь отсиживаться в тылах.

Саудовская Аравия

Аравийцы в азиатской зоне считаются одними из фаворитов. Вот и нынешнюю отборочную кампанию на чемпионат мира команда начала за здравие.

В своей группе Саудовская Аравия уверенно лидирует, набрав в двух матчах 6 очков. Разница мячей также впечатляет — 6:0.

В предыдущем туре отбора Саудовская Аравия добыла уверенную победу. На выезде она отправила два безответных мяча в ворота Иордании.

А вот до того команда переиграла сборную Пакистана (4:0). А вот в контрольных поединках результаты аравийцев могли быть позитивнее.

И уж точно Саудовская Аравия будет активно атаковать. И соперник скромный, и собственных амбиций громадье.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.30.

На викторию Ливана дают — 9.00, ничья оценена — в 4.33.

Аравийцы выглядят предпочтительнее оппонента , и уж точно проведут встречу с максимальной активностью в атаке.

Наш прогноз — Фора Саудовской Аравии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.