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    «Атромитос» начнет без прелюдий

    «Атромитос» — «Кифисиас». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Греции, 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атромитос» — «Кифисиас»
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    «Атромитос»
    «Атромитос» сыграет на своем поле с «Кифисиасом» в рамках 16-го тура чемпионата Греции. Матч пройдет 4 января, начало — в 20:00 мск. «Атромитос» — «Кифисиас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Атромитос»

    Эта команда ныне находится на 8 месте. Причем «Атромитос» отстает от искомой шестой позиции на 4 зачетных балла.

    Главным бичом команды являются крайне ненадежные тылы. В 15 матчах в воротах «Атромитоса» побывало 27 мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Атромитос» добыл один балл. Команда смогла дать бой «Олимпиакосу» (0:0).

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    Да и побеждает команда по большим праздникам. В 15 матчах греческого чемпионата ей удалось выиграть всего лишь трижды.

    И уж точно хозяева постараются подтянуться к искомой 6 позиции. Да и фактор своей арены может прийтись очень к месту.

    «Кифисиас»

    Этой команде нынешний сезон дается крайне натужно. На текущий момент она пребывает на предпоследнем 13 месте турнирной таблицы.

    Вот только с победами откровенно не складывается. В 15 поединках их было добыто всего две при 8 поражениях.

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    • В предыдущем туре «Кифисиас» снова откровенно удручил результатом. Дома команда была разгромлена ПАОКом (0:6).

    А вот до того команда переиграла ПАС Яннину (4:2). Да и вообще, оборона трещит по всем швам, дав сбой уже 34 раза.

    И уж точно «Кифисиас» будет пытаться разжиться хотя бы баллом. Причем гости обыграли «Атромитос» в единственном очном поединке (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атромитоса» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Кифисиаса» дают — 4.37, ничья оценена — в 3.75.

    «Атромитос» выглядит предпочтительнее оппонента, и уж точно начнет встречу максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Атромитоса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.75.

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    «Атромитос» — «Кифисиас»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. «Атромитос» начнет без прелюдий
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