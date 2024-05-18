Вольфсбург
Майнц
«Вольфсбург»
Турнирное положение: Данный коллектив уже решил все свои турнирные задачи. Сейчас он с 37 очками идет на 12 месте и в лучшем случае может финишировать на девятом.
«Вольфсбург» выиграл в текущем первенстве 10 игр из 33 проведенных, семь раз сыграл вничью и 16 встреч проиграл, разница мячей — 40:53.
Вольфсбург — Майнц: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На минувших выходных «волки» гостили в Мюнхене и проиграли там «Баварии» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще на старте поединка. До этой неудачи они выиграли три матча кряду с общим счетом 6:1.
Не сыграют: Маттиас Сванберг и Дженан Пейчинович травмированы.
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Состояние команды: В целом, «Вольфсбург» неплохо проводит свой финишный отрезок чемпионата. Так, за последние семь встреч первенства «зелено-белые» потерпели три фиаско и смогли добиться четырех выигрышей. И всего лишь в двух случаях данного период времени они уходили с поля без забитого гола.
«Майнц»
Турнирное положение: Этот коллектив еще не решил своих турнирных задач. За тур до финиша он с 32 очками идет на 15 безопасной строке, но красную зону опережает лишь на два пункта.
«Майнц» за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, 14 встреч еще свел миром и 13 раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 36:50.
Последние матчи: «Карнавальщики» в прошлом туре первенства на своем поле неожиданно разнесли дортмундскую «Боруссию», разгромив ее со счетом 3:0. А перед этим они три кряду поединка завершили вничью с одинаковым счетом по 1:1.
Не сыграют: Максим Ляйтш пребывает в лазарете команды.
Состояние команды: «Майнц» очень даже неплохо проводит свой финишный отрезок. К этой игре он подходит с 8-матчевйо беспроигрышной серией, в которой поровну поделил мировые исходы и победы. И в данный период «красно-белые» всего лишь в одном случае уходили с поля без результативных действий.
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» выиграл две последний домашние игры, которыми прервал 8-матчевую безвыигрышную серию
- «Майнц» на выезде в этом чемпионате не побеждал
- «Вольфсбург» выиграл у «Майнца» в четырех из пяти предыдущих очных противостояний при одном фиаско
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Майнца» — 2.25, победа «Вольфсбурга» — 3.30, ничья — 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.12 соответственно.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Даже несмотря на то, что «Майнц» здесь идет фаворитом и больше нуждается в очках, ставим в этой игре на хозяев с Х, ведь они редко когда проигрывают предстоящему противнику.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.77.
Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет верховой исход, так как оба коллектива в своих последних отрезках в основном выдавали результативные встречи.
Ставка: ТБ 2,5 за 1.80.