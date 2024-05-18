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    «Моряки» одолеют немотивированных красноярцев

    «Черноморец» Нв — «Енисей». Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Енисей»
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    «Черноморец» Новороссийск
    18 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Енисей». Начало игры — в 15:00 мск. «Черноморец» Нв — «Енисей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Мая 2024 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 15:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем выиграла команда всего в 7 матчах первенства. А вот с мировыми соглашениями «Черноморец» Нв явно переборщил — 14 паритетов.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла ничейный результат. «Моряки» расписали мировую с «Волгарем» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв проиграл 1 раз при 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    А вот не побеждает команда Вадима Гаранина уже 7 матчей кряду. Ничейный синдром явно затянулся, и нужно срочно побеждать!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: После уверенного весеннего старта команда забуксовала. Да и забивают подопечные Гаранина в среднем менее гола за матч: 29 мячей в 32 поединках.

    Матчи с красноярцами для команды складываются традиционно непросто. Из 5 последних очных встреч «Черноморец» Нв выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что хозяева бросят все силы на достижение результата. «Морякам» нужно рисковать, да и оппонент уже почти утратил турнирную мотивацию.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы могут спокойно доигрывать сезон. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Енисей» в стыки уже не попадет. Так что Андрей Тихонов строит команду уже в расчете на следующий сезон.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла уверенную викторию. Красноярцы переиграли «Кубань» (2:0).

    Более того, «Енисей» не проигрывает в 5 матчах кряду. Вот только с ничьими команда уж слишком зачастила.

    Зато с реализацией у красноярцев полный ажур: 51 гол в 32 матчах. Правда, оборона частенько дает результативные сбои — 40 пропущенных мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: без турнирной мотивации команде явно скучно. Да и Тихонов огреб дисквалификацию.

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    Между тем, «Енисей» в 3 последних очных поединках переиграл «моряков». А вот последняя коллизия случилась еще почти 13 лет назад.

    В матче первого круга красноярцы были сильнее (3:1). Плюс весной команда здорово прибавила, и явно постарается финишировать в топ-5.

    Нет сомнений, что гости не будут отсиживаться в обороне. Так что ждем от команды Тихонова активных выпадов.

    Статистика для ставок

    • Красноярцы не проигрывают 5 матчей кряду

    • «Енисей» обыграл «моряков» в 3 последних очных встречах

    • «Черноморец» Нв не побеждает в 7 матчах подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

    Прогноз: Красноярцы уже почти без мотивации, тогда как «моряки» бьются за выживание.

    Команда Гаранина давненько не побеждала, плюс в случае виктории почти обеспечит себе место в первой лиге на будущий сезон.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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    «Черноморец» Нв — «Енисей». 18 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Енисей». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Енисей» с коэффициентом 2.95.
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