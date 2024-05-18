Черноморец
Енисей
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» сражаются за выживание в первой лиге. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем выиграла команда всего в 7 матчах первенства. А вот с мировыми соглашениями «Черноморец» Нв явно переборщил — 14 паритетов.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла ничейный результат. «Моряки» расписали мировую с «Волгарем» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв проиграл 1 раз при 4 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.
А вот не побеждает команда Вадима Гаранина уже 7 матчей кряду. Ничейный синдром явно затянулся, и нужно срочно побеждать!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: После уверенного весеннего старта команда забуксовала. Да и забивают подопечные Гаранина в среднем менее гола за матч: 29 мячей в 32 поединках.
Матчи с красноярцами для команды складываются традиционно непросто. Из 5 последних очных встреч «Черноморец» Нв выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что хозяева бросят все силы на достижение результата. «Морякам» нужно рисковать, да и оппонент уже почти утратил турнирную мотивацию.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы могут спокойно доигрывать сезон. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» в стыки уже не попадет. Так что Андрей Тихонов строит команду уже в расчете на следующий сезон.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла уверенную викторию. Красноярцы переиграли «Кубань» (2:0).
Более того, «Енисей» не проигрывает в 5 матчах кряду. Вот только с ничьими команда уж слишком зачастила.
Зато с реализацией у красноярцев полный ажур: 51 гол в 32 матчах. Правда, оборона частенько дает результативные сбои — 40 пропущенных мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: без турнирной мотивации команде явно скучно. Да и Тихонов огреб дисквалификацию.
Между тем, «Енисей» в 3 последних очных поединках переиграл «моряков». А вот последняя коллизия случилась еще почти 13 лет назад.
В матче первого круга красноярцы были сильнее (3:1). Плюс весной команда здорово прибавила, и явно постарается финишировать в топ-5.
Нет сомнений, что гости не будут отсиживаться в обороне. Так что ждем от команды Тихонова активных выпадов.
Статистика для ставок
- Красноярцы не проигрывают 5 матчей кряду
- «Енисей» обыграл «моряков» в 3 последних очных встречах
- «Черноморец» Нв не побеждает в 7 матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Саутгемптон — Вест Бромвич: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: Красноярцы уже почти без мотивации, тогда как «моряки» бьются за выживание.
Команда Гаранина давненько не побеждала, плюс в случае виктории почти обеспечит себе место в первой лиге на будущий сезон.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28