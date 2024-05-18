В субботу, 18 мая, в 34-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Штутгарт» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: команда из одноименного города точно завершит сезон в медалях, что является для нее достижением.

В настоящий момент коллектив из Штутгарта имеет в своем активе 70 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

В настоящий момент в активе «швабов» 74 забитых мяча и 39 пропущенных.

Последние матчи: в прошлых турах «Штутгарт» смог переиграть «Аугсбург» (1:0) и «Баварию» (3:1), а перед этим сыграл вничью с «Байером» (2:2) и уступил «Вердеру» (1:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

До этого же подопечные Себастьяна Хёнесса одолели «Айнтрахт» (3:0) и «Боруссию» (1:0).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Самуэле ди Бенедетто, Джоша Вагноман и Дэн-Аксель Загаду, которые и не смогут выйти на поле.

Состояние команды: в этом сезоне «Штутгарт» неожиданно для многих выглядит просто прекрасно и в следующем сезоне заслуженно будет представлен в Лиге чемпионов.

Главной задачей команды на межсезонье является удержать костяк и лидеров команды, поскольку обычно в таких ситуациях поступают много предложений от других коллективов.

«Боруссия» М

Турнирное положение: команда из Менхенгладбаха в этом сезоне находится ближе к зоне вылета, но уже точно не покинут Бундеслигу.

В настоящий момент Гладбах имеет в своем активе 34 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Жеребята» смогли 56 раз поразить ворота соперника и 63 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «черно-бело-зеленые» поделили очки с «Айнтрахтом» (1:1), «Вердером» (2:2) и «Унионом» (0:0), а до этого проиграли «Хоффенхайму» (3:4) и «Боруссии» из Дортмунда (1:2).

Лишь перед этом «Борусссия» Менхенгладбах смогла переиграть «Вольфсбург» (3:1).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Максимилиан Вебер и Шио Фукуда.

Состояние команды: в настоящий момент «Боруссия» находится не в лучшей форме, но команда уже обеспечила себе сохранение прописки в элите.

Летом же подопечным Херардо Сеоане необходимо усилиться, чтобы бороться за более высокие места, иначе они так и будут топтаться во второй половине таблицы.

Статистика для ставок

«Боруссия» не может выиграть на протяжении 5 матчей

«Штутгарт» проиграл только 1 из 15 матчей в чемпионате Германии

В первом круге «Боруссия» переиграла «Штутгарт» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.50, а победа «Боруссии» — в 8.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.25, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 4.10.

Прогноз: команды забивают в последних играх прилично, однако в очной игре вполне могут не забить больше 4 мячей, на что мы и поставим.

Ставка: тотал меньше 4 за 1.88.

Прогноз: если говорить про исход противостояния, то «Штутгарт» хоть и является фаворитом, но думается, что не сможет победить крупно.

Ставка: победа «Боруссии» с форой+2 за 1.80.