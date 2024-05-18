В субботу, 18 мая, в заключительном, 34-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт на своем поле примет «РБ Лейпциг». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Айнтрахт» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Айнтрахт» Франкфурт

Турнирное положение: «Айнтрахт» Франкфурт занимает шестое место с 46 очками. В ее активе 49 забитых мячей, в пассиве — 48.

Команда уже не имеет шансов подняться, но в случае поражения и победы конкурента «Хоффенхайма» может опуститься на седьмую строчку, а это уже не Лига Европы, а Лига конференций.

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Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре потеряли очки. На чужом поле разошлись миром с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1).

Эта ничья прервала мини-серию поражений «Орлов» в два поединка, которые прошли в рамках чемпионата Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: ван де Бек, Коллинз, Роде, Каладжич, Лоуне — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках Бундеслиги) «Айнтрахт» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты не только помешали клубу побороться за выход в Лигу чемпионов, который в этом сезоне Бундеслиги дает пятое место, но и рискуют обернуться непопаданием в Лигу Европы.

Омар Мармуш — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 11 голами.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» занимает четвертую позицию с 64 очками. В его активе 75 забитых мячей, в пассиве — 37.

Команда находится в зоне Лиги чемпионов и уже не может как подняться, так и опуститься, что, впрочем, никакого турнирного значения не имеет, ведь и 3-я и 5-я строчки — это зона ЛЧ.

Последние матчи: гости грядущего поединка в последнем туре сыграли в домашних стенах вничью с «Вердером» (1:1).

Эта мировая стала для «Быков» второй кряду в поединках, которые пришлись на немецкое первенство.

Не сыграют: Ольмо, Шлагер — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах в разных турнирах «Лейпциг» ни разу не проиграл при семи победах и четырех ничьих.

Такая форма говорит о хорошей форме «Быков», благодаря чему они смогли удержаться в топ-4. Но теперь возникает вопрос в мотивации коллектива перед грядущим поединком.

Лоис Опенда — самый результативный игрок команды и третий лучший бомбардир Бундеслиги с 24 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Айнтрахта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Лейпциг» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Лейпциг» не проиграл при тотал меньше 4,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.80, победа «Айнтрахта» — в 2.75.

ТМ 2,5 считается куда менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.70 и 1.45.

Прогноз: в 11 последних матчах гости не проиграли. При этом в четырех из пяти их последних поединков было забито меньше 4,5 голов.

При этом в трех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 4,5 голов.

Ставка: «Лейпциг» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь это им удалось в четырех из шести последних матчей, а хозяев проиграли три из последних пяти поединков.

Ставка: «Лейпциг» победит за 2.35