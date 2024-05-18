В субботу, 18 мая, в заключительном, 34-м туре немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле примет «Бохум». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Вердер» — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» занимает 11-е место с 39 очками. В ее активе 44 забитых мячей, в пассиве — 53.

Команда уже не имеет даже теоретических шансов попасть в еврокубки и уже обеспечила себе место в элите на следующий сезон, так что спокойно доигрывает чемпионат.

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Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре сыграли вничью. На чужом поле они разошлись миром с «Лейпцигом» (1:1).

Этот результат оформил ничейную мини-серию ничьих «Музыкантов» в два поединка, которые прошли в рамках чемпионата Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Нжинма, Пипер — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» ни разу не проиграл при двух ничьих и двух победах.

Хотя такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, как для клуба, который уже лишен турнирной мотивации, так что сопернику может быть несладко.

Марвин Дукш — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 12 голами.

«Бохум»

Турнирное положение: По итогам 33 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 14-ю позицию вне зоны вылета.

Команда на три очка опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, уступая пребывающему там «Унион Берлину» по разнице мячей, поэтому ей необходимо хотя бы сыграть вничью.

Последние матчи: гости грядущего поединка в последнем туре потерпели поражение в домашних стенах от новоявленного чемпиона «Байера» (0:5).

Эта неудача прервала победную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на чемпионат Германии.

Не сыграют: Форстер, Квартенг, Толба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицирован — Пасслак.

Состояние команды: в последних 11 поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» выиграл два раза при семи поражениях и двух ничьих.

Хотя с одной стороны такие результаты позволили коллективу не опуститься в зону вылета, они также все еще подвергают его риску оказаться в зоне плей-офф.

Кевин Штогер — самый результативный игрок команды в лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вердера» было забито больше 2,5 голов

в двух из трех последних матчей «Бохум» выиграл

в трех последних матчах «Бохума» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.65, победа «Бохума» — в 2.85.

ТМ 2,5 считается куда менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в пяти из шести последних выездных матчей гости проиграли. Только одна из их двух побед в последних 11 поединках пришлась на выезд.

При этом хозяева дважды победили в четырех последних матчах.

Ставка: «Вердер» победит за 2.35.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних поединках «Бохума»

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30