Хоффенхайм
Бавария
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: сейчас «Хоффенхайм» идет на седьмой позиции в таблице Бундеслиги и продолжает вести напряженную борьбу с «Фрайбургом» за еврокубки.
Последние матчи: в предпоследнем туре чемпионата Германии «деревенские» вдоволь покуражились над главным аутсайдером «Дармштадтом», разгромив его со счетом 6:0. В том матче сделали дубли Бейер и Бебу, также забивали Кабак и Кадержабек.
Хоффенхайм — Бавария: коэффициенты букмекеров
До этого была домашняя ничья с «Лейпцигом» (1:1) и поражение в гостях от «Бохума» (2:3).
Не сыграют: травмированы Гайгер, Бериша, Нсоки и Джон, из них только первого можно назвать потерей.
Состояние команды: весь сезон «Хоффенхайм» играет очень неровно, это вообще отличительная черта команд Пеллегрино Матараццо. Часто они слишком увлекаются атакой и забывают полностью про оборону, что приводит к потере очков. Тем не менее, сезон команда провела очень достойно.
«Бавария»
Турнирное положение: команда Томаса Тухеля продолжает занимать второе место в таблице Бундеслиги с 72 очками, у нее сейчас только один конкурент — «Штугарт».
Последние матчи: в 33-м туре «Бавария» выиграла на своем поле у «Вольфсбурга» со счетом 2:0. Забив оба мяча в первом тайме, мюнхенцы сбавили обороты и сыграли очень рационально после перерыва, не дав ничего сделать сопернику. Отличились Горецка и 18-летний Ловро Звонарек, впервые вышедший в старте.
До этого было гостевое поражение от «Штутгарта» (1:3) и успех с «Айнтрахтом» (2:1).
Не сыграют: травмированы Геррейру, Коман, Мусиала, Кейн, Гнабри.
Состояние команды: несмотря на не самый удачный сезон с точки зрения завоевания титулов, на финише сезона «Бавария» смотрится неплохо по содержанию игры. Между Тухелем и игроками в целом нормальные отношения, они улыбались и обнимались во время игры с «Вольфсбургом».
Статистика для ставок
- В первом круге «Бавария» была сильнее со счетом 3:0
- В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли в гостях 2:0, но сыграли вничью дома 1:1
- «Бавария» забила больше всех мячей в Бундеслиге (92), «Хоффенхайм» имеет один из худших показателей по пропущенным (64)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Хоффенхайма» дают 3,50, а на «Баварию» — 1,93 , ничью букмекеры оценивают в 4,60.
Тотал меньше 3,5 идет за 2,36, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,63.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: даже несмотря на все свои потери в составе «Бавария» намного сильнее хозяев. Это будет последний матч Тухеля во главе клуба, и он наверняка захочет уйти победителем, выставив состав близкий к оптимальному.
Ставка: победа «Баварии» за 1,93.
Прогноз: заключительный матч чемпионата может получится очень фееричным с точки зрения забитых мячей, поэтому можно взять более рисковый вариант.
Ставка: тотал больше 5 за 3,20.