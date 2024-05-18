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    «Бавария» завершит сезон победой

    «Хоффенхайм» — «Бавария». Ставка (к. 1.93) и прогноз на чемпионат Германии 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Бавария»
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    Лерой Зане
    18 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Бавария». Начало игры — в 18:00 мск. «Хоффенхайм» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Мая 2024 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
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    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: сейчас «Хоффенхайм» идет на седьмой позиции в таблице Бундеслиги и продолжает вести напряженную борьбу с «Фрайбургом» за еврокубки.

    Последние матчи: в предпоследнем туре чемпионата Германии «деревенские» вдоволь покуражились над главным аутсайдером «Дармштадтом», разгромив его со счетом 6:0. В том матче сделали дубли Бейер и Бебу, также забивали Кабак и Кадержабек.

    Хоффенхайм — Бавария: коэффициенты букмекеров

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    До этого была домашняя ничья с «Лейпцигом» (1:1) и поражение в гостях от «Бохума» (2:3).

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    • Не сыграют: травмированы Гайгер, Бериша, Нсоки и Джон, из них только первого можно назвать потерей.

    Состояние команды: весь сезон «Хоффенхайм» играет очень неровно, это вообще отличительная черта команд Пеллегрино Матараццо. Часто они слишком увлекаются атакой и забывают полностью про оборону, что приводит к потере очков. Тем не менее, сезон команда провела очень достойно.

    «Бавария»

    Турнирное положение: команда Томаса Тухеля продолжает занимать второе место в таблице Бундеслиги с 72 очками, у нее сейчас только один конкурент — «Штугарт».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Последние матчи: в 33-м туре «Бавария» выиграла на своем поле у «Вольфсбурга» со счетом 2:0. Забив оба мяча в первом тайме, мюнхенцы сбавили обороты и сыграли очень рационально после перерыва, не дав ничего сделать сопернику. Отличились Горецка и 18-летний Ловро Звонарек, впервые вышедший в старте.

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    До этого было гостевое поражение от «Штутгарта» (1:3) и успех с «Айнтрахтом» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Геррейру, Коман, Мусиала, Кейн, Гнабри.

    Состояние команды: несмотря на не самый удачный сезон с точки зрения завоевания титулов, на финише сезона «Бавария» смотрится неплохо по содержанию игры. Между Тухелем и игроками в целом нормальные отношения, они улыбались и обнимались во время игры с «Вольфсбургом».

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Бавария» была сильнее со счетом 3:0

    • В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли в гостях 2:0, но сыграли вничью дома 1:1

    • «Бавария» забила больше всех мячей в Бундеслиге (92), «Хоффенхайм» имеет один из худших показателей по пропущенным (64)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Хоффенхайма» дают 3,50, а на «Баварию» — 1,93 , ничью букмекеры оценивают в 4,60.

    Тотал меньше 3,5 идет за 2,36, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,63.

    Прогноз: даже несмотря на все свои потери в составе «Бавария» намного сильнее хозяев. Это будет последний матч Тухеля во главе клуба, и он наверняка захочет уйти победителем, выставив состав близкий к оптимальному.

    Ставка: победа «Баварии» за 1,93.

    Прогноз: заключительный матч чемпионата может получится очень фееричным с точки зрения забитых мячей, поэтому можно взять более рисковый вариант.

    Ставка: тотал больше 5 за 3,20.

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    «Хоффенхайм» — «Бавария». 18 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Бавария». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Бавария» с коэффициентом 1.93.
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