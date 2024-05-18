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    Сможет ли «Унион» переиграть «Фрайбург» и остаться в Бундеслиге?

    «Унион» — «Фрайбург». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 18 мая 2024 года

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    «Унион»
    В субботу, 18 мая, в 34-м туре немецкой Бундеслиги «Унион» на своем поле сыграет против «Фрайбурга». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Унион» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Мая 2024 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 16:30 Фрайбург

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •

    «Унион»

    Турнирное положение: команда из Берлина все еще борется за выживание в Бундеслиге.

    В настоящий момент берлинский коллектив имеет в своем активе 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

    Унион — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

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    Берлинцы смогли 31 раз поразить ворота соперника и 57 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «железные» уступили «Кельну» (2:3) и «Бохуму» (3:4), а до этого сыграли вничью с «Боруссией» М (0:0).

    Перед этим же команда из столицы Германии проиграла «Баварии» (1:5), «Аугсбургу» (0:2) и «Байеру» (0:1).

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    Последняя же победа столичного коллектива датирована еще 16 марта и противостоянием с «Вердером» (2:1).

    Не сыграют: в этой игре «железный союз» не сможет рассчитывать на травмированного Якоба Буска и дисквалифицированного Рани Хедиру.

    Состояние команды: этот сезон «Унион» проводит просто провально. Команда до сих пор находится под угрозой вылета.

    Подопечные Марко Гроте должны только побеждать, чтобы иметь шансы не участвовать в стыках. В случае поражения же «Унион» и вовсе может напрямую вылететь из Бундеслиги. Ситуация крайне сложная.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау все еще претендует на то, чтобы представлять Германию в еврокубках в следующем сезоне.

    В настоящий момент «бразильцы из Брайсгау» имеют в своем активе 42 очка и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.

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    • У команды из одноименного города 44 забитых и 56 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах «Фрайбург» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1) и «Кельном» (0:0), но проиграл «Вольфсбургу» (1:2).

    До этого же подопечные Кристиана Штрайха поделили очки с «Майнцем» (1:1), но победили «Дармштадт» (1:0).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Кеннет Шмидт, Мерлин Роль, Филипп Линхарт, Даниэль-Кофи Кьере и Маттиас Гинтер.

    Состояние команды: «Фрайбург» в случае победы может рассчитывать на место в зоне Лиги конференций. Для этого также необходимо, чтобы свой матч не выиграл «Хоффенхайм».

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    Так что команде также нужна победа и она будет за нее бороться. На кону стоит участие в еврокубках, что дорогого стоит.

    Статистика для ставок

    • «Унион» не может выиграть на протяжении 7 матчей

    • «Фрайбург» не может выиграть на протяжении 4 матчей

    • В первом круге «Фрайбург» и «Унион» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа «Фрайбурга» — в 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оценивается в одинаковый коэффициент 1.90.

    Прогноз: обеим команда необходима победа, поэтому никто не захочет уступать. Коллективы должны играть в открытый футбол, поэтому предположим, что они пробьют тотал и забьют 3 мяча на двоих.

    Прогноз: что же касается исхода, то он будет «на тоненького» и близок к ничьей, однако думается, что «Унион» должен победить в этой игре точно не вылететь из Бундеслиги напрямую.

    Ставка: победа «Униона» за 1.90.

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    «Унион» — «Фрайбург». В субботу, 18 мая, в 34-м туре немецкой Бундеслиги «Унион» на своем поле сыграет против «Фрайбурга». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Фрайбург» с коэффициентом 1.90.
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