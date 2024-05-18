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    «Астана» не будет долго запрягать

    «Атырау» — «Астана». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Астана»
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    «Астана»
    18 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Астана». Начало игры — в 15:00 мск. «Атырау» — «Астана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 18 Мая 2024 года

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 15:00 Астана

    Астана

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» начал чемпионат довольно скромно. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атырау» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч: 5 мячей в 7 сыгранных матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Атырау» минимально уступил «Кайрату».

    А вот после того команда одержала викторию над тем же «Кайратом» (3:1), но уже в рамках Кубка страны. А вот чуть ранее в чемпионате был обыгран «Кызылжар» (2:0).

    Команда имеет относительно надежные тылы. В 7 сыгранных матчах «Атырау» пропустил в свои ворота 5 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно неплохо. Вот только забивает «Атырау» маловато.

    Матчи против «Астаны» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 2 при 3 паритетах.

    Несомненно, хозяева мотивированы оторваться от группы аутсайдеров. «Атырау» способен дать бой астанинцам.

    «Астана»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел не особо впечатляющим. Ныне «Астана» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Астана» не столь результативна. В 8 матчах игроки команды сумели отличиться 10 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Астана» не смогла переиграть «Кайсар» (1:1).

    А вот до того команда вылетела из Кубка Казахстана. Астанинцы с минимальным счетом уступили «Тоболу».

    Причем «Астана» не побеждает уже в 3 матчах кряду. Да и голы нынче даются команде уж слишком натужно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Астана» выглядит не столь выгодно. Да и проблемы с реализацией заметны невооруженным глазом.

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    На данный момент команда лишь на 2 очка отстает от лидера. Правда, астанинцы выиграли всего в 3 матчах из 8.

    Более того, «Астана» давненько не проигрывала «Атырау». Последняя коллизия случилась еще 8 лет назад.

    Наверняка гости будут активно и агрессивно атаковать. Плюс оппонент в плане реализации отнюдь не преуспевает.

    Статистика для ставок

    • «Атырау» уже 8 лет не обыгрывает «Астану»

    • «Астана» не побеждала в 3 своих последних матчах

    • «Атырау» выиграл в 3 своих последних домашних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 5.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Астана» борется за самые высокие места, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

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    «Атырау» — «Астана». 18 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Астана». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Астана» с коэффициентом 2.10.
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