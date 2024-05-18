18 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Астана». Начало игры — в 15:00 мск. «Атырау» — «Астана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» начал чемпионат довольно скромно. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч: 5 мячей в 7 сыгранных матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Атырау» минимально уступил «Кайрату».

А вот после того команда одержала викторию над тем же «Кайратом» (3:1), но уже в рамках Кубка страны. А вот чуть ранее в чемпионате был обыгран «Кызылжар» (2:0).

Команда имеет относительно надежные тылы. В 7 сыгранных матчах «Атырау» пропустил в свои ворота 5 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно неплохо. Вот только забивает «Атырау» маловато.

Матчи против «Астаны» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 2 при 3 паритетах.

Несомненно, хозяева мотивированы оторваться от группы аутсайдеров. «Атырау» способен дать бой астанинцам.

«Астана»

Турнирное положение: Старт чемпионата у команды вышел не особо впечатляющим. Ныне «Астана» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Астана» не столь результативна. В 8 матчах игроки команды сумели отличиться 10 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Астана» не смогла переиграть «Кайсар» (1:1).

А вот до того команда вылетела из Кубка Казахстана. Астанинцы с минимальным счетом уступили «Тоболу».

Причем «Астана» не побеждает уже в 3 матчах кряду. Да и голы нынче даются команде уж слишком натужно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Астана» выглядит не столь выгодно. Да и проблемы с реализацией заметны невооруженным глазом.

На данный момент команда лишь на 2 очка отстает от лидера. Правда, астанинцы выиграли всего в 3 матчах из 8.

Более того, «Астана» давненько не проигрывала «Атырау». Последняя коллизия случилась еще 8 лет назад.

Наверняка гости будут активно и агрессивно атаковать. Плюс оппонент в плане реализации отнюдь не преуспевает.

Статистика для ставок

«Атырау» уже 8 лет не обыгрывает «Астану»

«Астана» не побеждала в 3 своих последних матчах

«Атырау» выиграл в 3 своих последних домашних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Астана» борется за самые высокие места, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться смогут и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.11