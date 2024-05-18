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    Сможет ли «Кёльн» дотянуть до стыков?

    «Хайденхайм» — «Кёльн». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 18 мая 2024 года

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    «Кёльн»
    В заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле сыграет против «Кёльна». Поединок состоится 18 мая и начнется в 16:30 по мск. «Хайденхайм» — «Кёльн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Мая 2024 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 16:30 Кёльн

    Кёльн

  • Кёльн
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    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Перед заключительным туром в таблице немецкого первенства коллектив Франка Шмидта с 39 очками находится в середине и в лучшем случае может закончить на восьмой строке, от которой отстает на три пункта.

    «Хайденхайм» за всю дистанцию добился девяти выигрышей, 12 встреч свел вничью и 12 раз уступал, разница мячей составляет 46:54.

    Хайденхайм — Кёльн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Красно-синие» в своей последней игре в рамках Бундеслиги расписали на выезде с «Фрайбургом» 1:1, а до этого с таким же результатом разошлись дома с «Майнцем».

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен, но в основной массе там находятся игроки не основы.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Хайденхайм» весьма неплохо проводит концовку чемпионата, проиграв только один раз за минувшие восемь встреч первенства. Также в этот период коллектив добился двух викторий и расписал аж пять мировых исходов. И в каждом поединке данного отрезка времени он смог отличиться.

    «Кёльн»

    Турнирное положение: За тур до финиша первенства команда Тимо Шульца с 27 очками идет в зоне прямого вылета и на три отстает от зоны стыков, а безопасную позицию ей уже не догнать.

    «Кёльн» в текущем первенстве выиграл всего пять встреч из 33 проведенных, 12 раз сыграл вничью и 16 игр проиграл, разница мячей составляет 27:56.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре «козлы» на своем поле смогли в волевом стиле обыграть берлинский «Унион» со счетом 3:2, уступая по ходу матча 0:2 и вырвав победу в компенсированное время. Отметим, что данной викторий они прервали свою 4-матчевую серию без выигрышей.

    Не сыграют: Дэви Зельке и Флориан Дитц травмированы, а Бенно Шмитц и Денис Хусейнбазич будут отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «Кёльн», как для аутсайдера, неплохо смотрится на финише турнира. За минувшие семь встреч первенства он смог добиться двух викторий, три поединка еще свел вничью и дважды уходил с поля поверженным. Однако в трех случаях из семи коллектив уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • «Хайденхайм» дома выиграл лишь один поединок из семи предыдущих

    • «Кёльн» сейчас имеет 8-матчевую гостевую безвыигрышную серию, в которой пять раз сыграл вничью

    • Две из трех очных игр этих клубов завершились вничью и раз выиграли «козлы»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хайденхайма» — 2.50, победа «Кёльна» — 2.73, ничья — 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.56 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что данный поединок выйдет результативным, ведь обе стороны наверняка будут нацелены на победу и вряд ли будут отсиживаться в обороне.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.84.

    Прогноз: И также ставим еще на то, что победа достанется «козлам», которые приложат все усилия, чтобы избежать прямого вылета.

    Ставка: победа «Кёльна» за 2.73.

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    «Хайденхайм» — «Кёльн». В заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле сыграет против «Кёльна». Поединок состоится 18 мая и начнется в 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Кёльн» с коэффициентом 1.84.
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