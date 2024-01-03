3 января в Триполи местный «Астерас» примет «Арис» в рамках поединка 16-го тура чемпионата Греции, который стартует в 17:00 по мск. «Астерас» — «Арис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Астерас»

Клуб вылетел из Кубка Греции на стадии 1/8 финала, где он проиграл «Пансеррайкосу» 0:2. На фоне этой неудачи хозяева проиграли в чемпионате ПАОКу 1:4 и тем самым набрали серию поражений.

Эту полосу удалось прервать в минувшем матче Суперлиги. «Астерас» попал в гости к клубу ОФИ и одержал там победу со счетом 2:0, которая стала 6-й по счету в сезоне.

Ранее коллектив обыграл «Пансеррайкос» 1:0 и «Кифисиас» 3:1. Так что «Астерас» выиграл 3 из 4 последних матчей в чемпионате.

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице клуб занимает 6-е место. У него 20 набранных очков на счету. Из топ-6 хозяева имеют наибольшее количество пропущенных голов (24) и наименьший показатель забитых (18).

«Арис»

Гости при семи победах и пяти поражениях в 15 турах занимают 5-е место. У них 24 очка в активе, 21 забитый и 17 пропущенных голов.

В турнире «Арис» не проигрывает уже два тура. Выиграв 1:0 на своем поле у ОФИ, клуб сыграл вничью 2:2 с «Ламией».

В последнем матче на выезде «боги войны» проиграли АЕКу 0:1. И в целом из-за сложных выездов статистика гостевых матчей ухудшилась. Команда проиграла 1:4 «Олимпиакосу» и сыграла по нулям с ПАОКом.

Стоит отметить, что 3 тура назад «Арис» выиграл у «Панатинаикоса» 2:0, а он занимает в таблице 2-е место.

Прогноз и ставка

За 3.30 можно поставить на победу «Астераса», за 2.29 — на победу «Ариса». Ничья оценивается коэффициентом 3.10.

В очных матчах с «Астерасом» «Арис» имеет длительный успех. С 2021 года он регулярно обыгрывает соперника дома и на выезде. В двух последних играх он победил 3:2 и 3:0.

«Арис» выиграет этот поединок и продлит свою беспроигрышную серию. Результативность поединка будет больше 2.5 по тоталу.

Также можно поставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.26.