Атлетик
Осасуна
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски привычно сражаются за высокие места. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом отставание от топ-4 составляет 6 очков. Да и очков «Атлетик» растерял многовато, выиграв всего лишь в половине матчей.
Атлетик — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда раздобыла три очка. «Атлетик» сумел переиграть «Хетафе» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
А вот до того баски уступили мадридскому «Атлетико» (1:3). Зато Кубок Испании был добыт, пусть лишь в серии пенальти.
Не сыграют: Юрий Бершиш, Иньиго Руис, Дани Вивиан, Горка Гурусета, Охиан Санчет — травмированы. Айтор Паредес, Йерай Альварес — дисквалифицированы.
Состояние команды: наиболее актуальной проблемой команды является переполненный лазарет. Да и победы даются баскам натужно.
Матчи против «Осасуны» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Даже без ряда ведущих игроков баски до последнего будут бороться за зону Лиги чемпионов.
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы уже могут спокойно выдохнуть. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
Вылет папмлонцам уже не угрожает, да и в еврокубки уже не попасть. Так что «Осасуна» вряд ли будет особо напрягаться на финише чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Осасуна» пропустила 2 безответных мяча от «Бетиса».
В пяти последних матчах «Осасуна» победила всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего 8 пропущенных.
При этом команда проиграла в 4 своих последних матчах Примеры. Более того, в двух последних памплонцы не забили ни разу.
Не сыграют: Кике Барха, Анте Будимир, Давид Гарсия, Мойсес Гомес, Аймар Орос — травмированы. Хон Монкайола — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Осасуна» выглядит крайне слабо. Да и мотивация на остаток чемпионата на нуле.
Памплонцы имеют огромные проблемы в плане реализации. В 34 матчах Примеры игроки команды отличились всего 37 голами.
В двух своих последних поединках «Осасуна» не сумела отличиться. Да и переполненный лазарет не позволяет тренерскому штабу выставить оптимальный состав.
Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. Между тем, дать бой баскам команде по силам.
Статистика для ставок
- «Атлетик» на 6 очков отстает от топ-4
- «Осасуна» проиграла в 4 своих последних матчах
- В матче первого круга победу одержал «Атлетик» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 7.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.98 и 1.96.
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Прогноз: Баски явно сильнее соперника, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.
«Атлетик» мотивирован побороться за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно сразу возьмется за дело.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.07