11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. «Атлетик» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски привычно сражаются за высокие места. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом отставание от топ-4 составляет 6 очков. Да и очков «Атлетик» растерял многовато, выиграв всего лишь в половине матчей.

Атлетик — Осасуна: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.484.407.50Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда раздобыла три очка. «Атлетик» сумел переиграть «Хетафе» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

А вот до того баски уступили мадридскому «Атлетико» (1:3). Зато Кубок Испании был добыт, пусть лишь в серии пенальти.

Не сыграют: Юрий Бершиш, Иньиго Руис, Дани Вивиан, Горка Гурусета, Охиан Санчет — травмированы. Айтор Паредес, Йерай Альварес — дисквалифицированы.

Состояние команды: наиболее актуальной проблемой команды является переполненный лазарет. Да и победы даются баскам натужно.

Матчи против «Осасуны» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Даже без ряда ведущих игроков баски до последнего будут бороться за зону Лиги чемпионов.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы уже могут спокойно выдохнуть. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Вылет папмлонцам уже не угрожает, да и в еврокубки уже не попасть. Так что «Осасуна» вряд ли будет особо напрягаться на финише чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Осасуна» пропустила 2 безответных мяча от «Бетиса».

В пяти последних матчах «Осасуна» победила всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего 8 пропущенных.

При этом команда проиграла в 4 своих последних матчах Примеры. Более того, в двух последних памплонцы не забили ни разу.

Не сыграют: Кике Барха, Анте Будимир, Давид Гарсия, Мойсес Гомес, Аймар Орос — травмированы. Хон Монкайола — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Осасуна» выглядит крайне слабо. Да и мотивация на остаток чемпионата на нуле.

Памплонцы имеют огромные проблемы в плане реализации. В 34 матчах Примеры игроки команды отличились всего 37 голами.

В двух своих последних поединках «Осасуна» не сумела отличиться. Да и переполненный лазарет не позволяет тренерскому штабу выставить оптимальный состав.

Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. Между тем, дать бой баскам команде по силам.

Статистика для ставок

«Атлетик» на 6 очков отстает от топ-4

«Осасуна» проиграла в 4 своих последних матчах

В матче первого круга победу одержал «Атлетик» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 7.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.98 и 1.96.

Прогноз: Баски явно сильнее соперника, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

«Атлетик» мотивирован побороться за попадание в Лигу чемпионов, и уж точно сразу возьмется за дело.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.07