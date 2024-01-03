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    «Ашдод» даст бой лидеру

    «Ашдод» — «Маккаби» Тель-Авив. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ашдод» — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Маккаби» Тель-Авив
    «Ашдод» сыграет на своем поле с «Маккаби» Тель-Авив в рамках 14-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 3 января, начало — в 21:00 мск. «Ашдод» — «Маккаби» Тель-Авив: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ашдод»

    Эта команда привычно борется за сохранение прописки в высшем израильском дивизионе. Ныне она занимает предпоследнее 13 место.

    А вот с атакой складывается откровенно слабо. Игрокам команды удалось отличиться всего лишь 9 точными ударами в 13 матчах.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома «Ашдод» по всем статьям уступил «Хапоэлю» Беэр-Шева (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с тельавивцами для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три при двух паритетах.

    И уж точно хозяева постараются дать достойный бой лидеру. Вот только силы оппонентов уж очень не равны.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Тельавивцы пока несутся сверхуверенно. Команда лидирует в чемпионате, на 8 очков опережая одноклубников из Хайфы.

    Более того, «Маккаби» Тель-Авив еще ни разу не проиграл. В 12 поединках добыто 11 викторий при одной ничьей.

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    • В предыдущем туре «Маккаби» Тель-Авив снова взял три очка. На выезде был минимально обыгран «Хапоэль» Хайфа.

    В пяти последних поединках команда выигрывала с преимуществом в один мяч. Так что, несмотря на лидерство, победы даются непросто.

    И уж точно «Маккаби» Тель-Авив будет максимально агрессивно атаковать. Нужно же улучшать атакующую статистику!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.25.

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    На викторию «Ашдода» дают — 9.00, ничья оценена — в 6.00.

    «Маккаби» Тель-Авив смотрится сильнее соперника, к тому же имеет все шансы выйти в единоличные лидеры чемпионата.

    Наш прогноз — Фора «Ашдода» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

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    «Ашдод» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ашдод» даст бой лидеру
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