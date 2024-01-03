«Ашдод» сыграет на своем поле с «Маккаби» Тель-Авив в рамках 14-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 3 января, начало — в 21:00 мск. «Ашдод» — «Маккаби» Тель-Авив: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ашдод»

Эта команда привычно борется за сохранение прописки в высшем израильском дивизионе. Ныне она занимает предпоследнее 13 место.

А вот с атакой складывается откровенно слабо. Игрокам команды удалось отличиться всего лишь 9 точными ударами в 13 матчах.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома «Ашдод» по всем статьям уступил «Хапоэлю» Беэр-Шева (1:3).

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Поединки с тельавивцами для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно три при двух паритетах.

И уж точно хозяева постараются дать достойный бой лидеру. Вот только силы оппонентов уж очень не равны.

«Маккаби» Тель-Авив

Тельавивцы пока несутся сверхуверенно. Команда лидирует в чемпионате, на 8 очков опережая одноклубников из Хайфы.

Более того, «Маккаби» Тель-Авив еще ни разу не проиграл. В 12 поединках добыто 11 викторий при одной ничьей.

В предыдущем туре «Маккаби» Тель-Авив снова взял три очка. На выезде был минимально обыгран «Хапоэль» Хайфа.

В пяти последних поединках команда выигрывала с преимуществом в один мяч. Так что, несмотря на лидерство, победы даются непросто.

И уж точно «Маккаби» Тель-Авив будет максимально агрессивно атаковать. Нужно же улучшать атакующую статистику!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.25.

На викторию «Ашдода» дают — 9.00, ничья оценена — в 6.00.

«Маккаби» Тель-Авив смотрится сильнее соперника, к тому же имеет все шансы выйти в единоличные лидеры чемпионата.

Наш прогноз — Фора «Ашдода» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.