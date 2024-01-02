«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 января, начало — в 22:30 мск. «Вест Хэм» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

Команда Дэвида Мойеса значительно улучшила свое положение благодаря мощному рывку в декабре.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 2.453.702.80Бонус$9500

«Вест Хэм» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах, при этом одержав четыре победы.

Интересно, что исключением стала гостевая встреча с «Фулхэмом», в которой «молотобойцы» пропустили пять безответных мячей.

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Но зато после этого «Вест Хэм» выдал серию из трех побед, выиграв у «Вулверхэмптона», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». На этом небольшом отрезке лондонский клуб забил семь мячей и ни разу не пропустил.

«Вест Хэм» набрал десять очков в четырех недавних матчах АПЛ на своем поле.

«Брайтон»

«Брайтон» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 19-ти турах 30 очков.

Несколько дней назад команда Роберто Де Дзерби нокаутировала на своем поле «Тоттенхэм» — 4:2.

«Чайки» слегка расслабились при счете 4:0, но даже в тот момент было ясно, что они не отдадут этот матч.

В отличие от «Вест Хэма», для «Брайтона» это была только вторая победа в декабре. Ранее клуб с южного побережья Англии с трудом одолел «Брентфорд», сыграл вничью с «Бернли» и «Кристал Пэлас» и уступил «Челси» и «Арсеналу».

«Брайтон» пропустил 19 мячей в девяти гостевых матчах чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Брайтона» — за 2.69.

«Брайтон» выиграл три из четырех предыдущих матчей против «Вест Хэма». Но сейчас надо акцентировать внимание, прежде всего, на текущем состоянии соперника команды Де Дзерби. Надо признать, что «молотобойцы» находятся в отличной форме.

Ставка — победа «Вест Хэма» за 2.45.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.88.