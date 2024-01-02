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    Сможет ли «Вест Хэм» обыграть «Брайтон» и продлить серию побед?

    «Вест Хэм» — «Брайтон». Ставки (к. 2.45) и прогнозы на чемпионат Англии 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Брайтон»
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    Дэвид Мойес
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 января, начало — в 22:30 мск. «Вест Хэм» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Января 2024 года
    Вест Хэм
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    •  Вест Хэм 22:30 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

    Команда Дэвида Мойеса значительно улучшила свое положение благодаря мощному рывку в декабре.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион

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    «Вест Хэм» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах, при этом одержав четыре победы.

    Интересно, что исключением стала гостевая встреча с «Фулхэмом», в которой «молотобойцы» пропустили пять безответных мячей.

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    Но зато после этого «Вест Хэм» выдал серию из трех побед, выиграв у «Вулверхэмптона», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». На этом небольшом отрезке лондонский клуб забил семь мячей и ни разу не пропустил.

    «Вест Хэм» набрал десять очков в четырех недавних матчах АПЛ на своем поле.

    «Брайтон»

    «Брайтон» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 19-ти турах 30 очков.

    Несколько дней назад команда Роберто Де Дзерби нокаутировала на своем поле «Тоттенхэм» — 4:2.

    «Чайки» слегка расслабились при счете 4:0, но даже в тот момент было ясно, что они не отдадут этот матч.

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    • В отличие от «Вест Хэма», для «Брайтона» это была только вторая победа в декабре. Ранее клуб с южного побережья Англии с трудом одолел «Брентфорд», сыграл вничью с «Бернли» и «Кристал Пэлас» и уступил «Челси» и «Арсеналу».

    «Брайтон» пропустил 19 мячей в девяти гостевых матчах чемпионата Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Брайтона» — за 2.69.

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    «Брайтон» выиграл три из четырех предыдущих матчей против «Вест Хэма». Но сейчас надо акцентировать внимание, прежде всего, на текущем состоянии соперника команды Де Дзерби. Надо признать, что «молотобойцы» находятся в отличной форме.

    Ставка — победа «Вест Хэма» за 2.45.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.88.

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    «Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Хэм» обыграть «Брайтон» и продлить серию побед?
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