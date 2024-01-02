«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.
Команда Дэвида Мойеса значительно улучшила свое положение благодаря мощному рывку в декабре.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион
«Вест Хэм» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах, при этом одержав четыре победы.
Интересно, что исключением стала гостевая встреча с «Фулхэмом», в которой «молотобойцы» пропустили пять безответных мячей.
Но зато после этого «Вест Хэм» выдал серию из трех побед, выиграв у «Вулверхэмптона», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». На этом небольшом отрезке лондонский клуб забил семь мячей и ни разу не пропустил.
«Вест Хэм» набрал десять очков в четырех недавних матчах АПЛ на своем поле.
«Брайтон»
«Брайтон» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 19-ти турах 30 очков.
Несколько дней назад команда Роберто Де Дзерби нокаутировала на своем поле «Тоттенхэм» — 4:2.
«Чайки» слегка расслабились при счете 4:0, но даже в тот момент было ясно, что они не отдадут этот матч.
В отличие от «Вест Хэма», для «Брайтона» это была только вторая победа в декабре. Ранее клуб с южного побережья Англии с трудом одолел «Брентфорд», сыграл вничью с «Бернли» и «Кристал Пэлас» и уступил «Челси» и «Арсеналу».
«Брайтон» пропустил 19 мячей в девяти гостевых матчах чемпионата Англии.
Прогноз и ставка
На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Брайтона» — за 2.69.
«Брайтон» выиграл три из четырех предыдущих матчей против «Вест Хэма». Но сейчас надо акцентировать внимание, прежде всего, на текущем состоянии соперника команды Де Дзерби. Надо признать, что «молотобойцы» находятся в отличной форме.
Ставка — победа «Вест Хэма» за 2.45.
Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.88.