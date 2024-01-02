2 января в Данди на стадионе «Денс Парк» пройдет матч, в котором «Данди» сыграет против клуба «Сент-Джонстон» в 22-м туре шотландской Премьер-лиги. Начало — в 18:00 по мск. «Данди» — «Сент-Джонстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Данди»

По итогам 18-ти матчей шотландской Премьер-лиги «Данди» находится на 7-й позиции, уступая зоне чемпионского раунда (первые шесть мест) на два очка.

Команда уже давно не выступает в Кубке шотландской Лиги, где прекратила борьбу еще на стадии группового раунда летом, заняв второе место в своем квинтете.

В своем предыдущем матче клуб в рамках Премьер-лиги потерял очки, что стоило ему места в топ-6. На выезде он сыграл вничью с «Килмарноком» (2:2).

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, поэтому форма коллектива оставляет желать лучшего.

«Сент-Джонстон»

«Сент-Джонстон» после 20-ти туров занимает третью с конца строчку с отставанием в пять очков от зоны чемпионского раунда (первые шесть мест) на пять очков.

Команда уже давно не выступает в Кубке шотландской Лиги, где прекратила борьбу еще на стадии группового раунда летом, заняв третье место в своем квинтете.

В своем предыдущем матче клуб в рамках Премьер-лиги потерял очки, из-за чего опустился в таблице. На выезде он сыграл вничью с «Ливингстоном» (0:0).

В последних трех поединках, которые пришлись на национальное первенство, коллектив потерпел два поражения при одной ничьей, так что у него примерно такая же форма, как у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Данди», коэффициент на победу которого равен 2,13. Успех «Сент-Джонстона» оценивается в 3,45, ничья — в 3,40.

В шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,02.

Еще один вариант ставки — «Данди» победит за 2,13, ведь хозяева все же превосходят классом соперника и принимают его на своем поле.