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    Поднимется ли «Данди» в топ-6?

    «Данди» — «Сент-Джонстон». Прогноз и ставка (к. 2.02) на футбол 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Данди» — «Сент-Джонстон»
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    «Данди» — фаворит матча
    2 января в Данди на стадионе «Денс Парк» пройдет матч, в котором «Данди» сыграет против клуба «Сент-Джонстон» в 22-м туре шотландской Премьер-лиги. Начало — в 18:00 по мск. «Данди» — «Сент-Джонстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2024 года
    Данди
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Данди 18:00 Ст. Джонстон Ст. Джонстон
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Данди»

    По итогам 18-ти матчей шотландской Премьер-лиги «Данди» находится на 7-й позиции, уступая зоне чемпионского раунда (первые шесть мест) на два очка.

    Команда уже давно не выступает в Кубке шотландской Лиги, где прекратила борьбу еще на стадии группового раунда летом, заняв второе место в своем квинтете.

    В своем предыдущем матче клуб в рамках Премьер-лиги потерял очки, что стоило ему места в топ-6. На выезде он сыграл вничью с «Килмарноком» (2:2).

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    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, поэтому форма коллектива оставляет желать лучшего.

    «Сент-Джонстон»

    «Сент-Джонстон» после 20-ти туров занимает третью с конца строчку с отставанием в пять очков от зоны чемпионского раунда (первые шесть мест) на пять очков.

    Команда уже давно не выступает в Кубке шотландской Лиги, где прекратила борьбу еще на стадии группового раунда летом, заняв третье место в своем квинтете.

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    • В своем предыдущем матче клуб в рамках Премьер-лиги потерял очки, из-за чего опустился в таблице. На выезде он сыграл вничью с «Ливингстоном» (0:0).

    В последних трех поединках, которые пришлись на национальное первенство, коллектив потерпел два поражения при одной ничьей, так что у него примерно такая же форма, как у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Данди», коэффициент на победу которого равен 2,13. Успех «Сент-Джонстона» оценивается в 3,45, ничья — в 3,40.

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    В шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,02.

    Еще один вариант ставки — «Данди» победит за 2,13, ведь хозяева все же превосходят классом соперника и принимают его на своем поле.

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    «Данди» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Данди» в топ-6?
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