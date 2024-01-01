«Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 20:15 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Халл Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Совы» отчаянно сражаются за сохранение прописки в Чемпионшипе. Правда, пока команда находится в опасной зоне.

Отставание от спасительной 21 позиции составляет 6 очков. Да и с атакой откровенно не ладится: всего 18 забитых мячей.

Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Халл Сити 1X2Новым игрокам 3.203.202.35Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Шеффилд Уэнсдей» добыл важнейшую викторию. «Совы» успешно слетали в Престон, выиграв там минимально.

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Халл Сити» для команды традиционно проходят катастрофически неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.

И уж точно постараются разжиться очками. «Совы» почувствовали, что им вполне по силам выбраться из зоны вылета.

«Халл Сити»

Эта команда проводит довольно продуктивный сезон. «Халл Сити» сражается за попадание в топ-6, как раз пребывая на 6 месте.

Правда, выиграно всего 11 матчей из 25. Да и с реализацией складывается не особо: всего 39 забитых мячей.

В предыдущем туре «Халл Сити» разжился тремя очками. «Тигры» в родных стенах переиграли «Блэкберн» (3:2).

А вот до того команда минимально уступила «Сандерленду» (0:1). Да и вообще, стабильностью результатов команда не блещет.

И уж точно «Халл Сити» будет активно атаковать. Нужно же максимально закрепляться в первой шестерке!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Халл Сити» предлагают — 2.38.

На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.32.

«Шеффилд Уэнсдей» явно постарается добыть как минимум балл , да и соперник не особо стабилен.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.