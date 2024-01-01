«Шеффилд Уэнсдей»
«Совы» отчаянно сражаются за сохранение прописки в Чемпионшипе. Правда, пока команда находится в опасной зоне.
Отставание от спасительной 21 позиции составляет 6 очков. Да и с атакой откровенно не ладится: всего 18 забитых мячей.
Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Халл Сити
В минувшем туре чемпионата «Шеффилд Уэнсдей» добыл важнейшую викторию. «Совы» успешно слетали в Престон, выиграв там минимально.
Поединки с «Халл Сити» для команды традиционно проходят катастрофически неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.
И уж точно постараются разжиться очками. «Совы» почувствовали, что им вполне по силам выбраться из зоны вылета.
«Халл Сити»
Эта команда проводит довольно продуктивный сезон. «Халл Сити» сражается за попадание в топ-6, как раз пребывая на 6 месте.
Правда, выиграно всего 11 матчей из 25. Да и с реализацией складывается не особо: всего 39 забитых мячей.
В предыдущем туре «Халл Сити» разжился тремя очками. «Тигры» в родных стенах переиграли «Блэкберн» (3:2).
А вот до того команда минимально уступила «Сандерленду» (0:1). Да и вообще, стабильностью результатов команда не блещет.
И уж точно «Халл Сити» будет активно атаковать. Нужно же максимально закрепляться в первой шестерке!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Халл Сити» предлагают — 2.38.
На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.32.
«Шеффилд Уэнсдей»
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.