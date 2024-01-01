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    «Совы» не сдадутся «тиграм»

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Халл Сити». Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Халл Сити»
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    «Шеффилд Уэнсдей»
    «Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 20:15 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Халл Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 20:15 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Совы» отчаянно сражаются за сохранение прописки в Чемпионшипе. Правда, пока команда находится в опасной зоне.

    Отставание от спасительной 21 позиции составляет 6 очков. Да и с атакой откровенно не ладится: всего 18 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Халл Сити

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  • 3.203.202.35Бонус$9500
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    В минувшем туре чемпионата «Шеффилд Уэнсдей» добыл важнейшую викторию. «Совы» успешно слетали в Престон, выиграв там минимально.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Халл Сити» для команды традиционно проходят катастрофически неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.

    И уж точно постараются разжиться очками. «Совы» почувствовали, что им вполне по силам выбраться из зоны вылета.

    «Халл Сити»

    Эта команда проводит довольно продуктивный сезон. «Халл Сити» сражается за попадание в топ-6, как раз пребывая на 6 месте.

    Правда, выиграно всего 11 матчей из 25. Да и с реализацией складывается не особо: всего 39 забитых мячей.

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    • В предыдущем туре «Халл Сити» разжился тремя очками. «Тигры» в родных стенах переиграли «Блэкберн» (3:2).

    А вот до того команда минимально уступила «Сандерленду» (0:1). Да и вообще, стабильностью результатов команда не блещет.

    И уж точно «Халл Сити» будет активно атаковать. Нужно же максимально закрепляться в первой шестерке!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Халл Сити» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.32.

    «Шеффилд Уэнсдей» явно постарается добыть как минимум балл, да и соперник не особо стабилен.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.

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    2.34
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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. «Совы» не сдадутся «тиграм»
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