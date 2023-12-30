ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24 Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Майкл ПейджUFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА?
  • 01:12
    • «Арсенал» уступил «Вест Хэму»
  • 00:37
    • «Брайтон» уверенно победил «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Соперники подойдут с ворохом проблем к этому матчу

    «Милан» — «Сассуоло». Ставка (к. 1.96) и прогноз на чемпионат Италии 30 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Сассуоло»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доменико Берарди
    «Милан» — «Сассуоло». Матч пройдет в рамках 18-го тура итальянской Серии А 30 декабря, начало — 20:00 (мск). «Милан» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Декабря 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 20:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •

    «Милан»

    После 17-ти туров «россонери» занимают третье место в чемпионате Италии, учитывая не самый сильный состав, игру на несколько фронтов и значительные потери, этот результат можно назвать неплохим.

    «Интер» и «Ювентус» сейчас на голову выше всех своих соперников и не потеряли «свои» очки. Тем не менее, постоянно идут разговоры об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера, такие разговоры точно не способствуют здоровой атмосфере внутри команды.

    Коэффициенты матча Милан — Сассуоло

    1X2Новым игрокам
  • 1.474.906.60Бонус$9500
    •

    В последнем туре «Милан» сыграл вничью на выезде с «Салернитаной» со счетом 2:2. Филиппо Индзаги удалось огорчить свой бывший клуб, где он провел лучшие годы карьеры и начинал тренерскую карьеру.

    Все прогнозы на Серию А

    «Милан» первым открыл счет усилиями Фикайо Томори, но затем дважды пропустил, в одном голе грубо ошибся Майк Меньян, пропустивший в ближний гол. Но все равно подопечные Пиоли снова продемонстрировали свой характер и смогли сравнять счет на 90-й минуте. Отличился списанный везде Лука Йович, ставший неожиданно забивать в составе «россонери».

    «Сассуоло»

    Второй год команда Франческо Дионизи стагнирует и лишь изредка напоминает тот «Сассуоло», который вызывал восторг во всем мире. Сейчас слишком многое в его игре завязано на Доменико Берарди, который не молодеет и все чаще начинает «ломаться». С ним и без него это разные команды.

    В настоящий момент «Сассуоло» располагается лишь на 15-м месте и находится неподалеку от зоны вылета с 16 очками. От находящегося на 18-й строчке «Кальяри», дистанция всего в три очка.

    Календарь и таблица Серии А

    В последней игре команда уступила на своем поле «Дженоа» (1:2), который испытывает сложности в нападении из-за потерь нескольких ведущих футболистов. «Сассуоло» первым открыл счет. Андреа Пинамонти наконец стал забивать на второй сезон выступления в клубе. Но затем «Сассуоло» дважды пропустила во втором тайме, один на исходе основного времени.

    В этом матче на поле не было Доменико Берарди, и атакующий потенциал команды сразу резко упал. Вышедший на его месте испанец Саму Кастильехо точно не ровня отсутствовавшему чемпиону Европы. Есть проблемы и в центре поля, где никто не способен пока заменить Фраттези.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече «Милан» букмекеры считают явным фаворитом, на его победу дают 1,48. Ничья оценивается в 5,0, а победа «Сассуоло» — 6,70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Обе команды далеки от оптимальных кондиций. Вокруг фигур главных тренеров обоих клубов ведутся разговоры об их уходе, которые всех напрягают. Также не стоит сбрасывать фактор прошедших праздников, который неизвестно как отразится на состоянии футболистов.

    Несмотря на возможное возвращение в состав «Сассуоло» Берарди, мы все равно считаем, что игра получится не самая результативная и неплохим вариантом для прогноза и ставки будет тотал меньше 3 за 1,96.

    Любители рисковать могут попробовать взять ставку на победу «Сассуоло» с форой 0 за 5,30. Она вполне имеет право на жизнь и завышена, на наш взгляд.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Китай — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Абха
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милан» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Соперники подойдут с ворохом проблем к этому матчу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры