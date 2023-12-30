«Милан» — «Сассуоло». Матч пройдет в рамках 18-го тура итальянской Серии А 30 декабря, начало — 20:00 (мск). «Милан» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милан»

После 17-ти туров «россонери» занимают третье место в чемпионате Италии, учитывая не самый сильный состав, игру на несколько фронтов и значительные потери, этот результат можно назвать неплохим.

«Интер» и «Ювентус» сейчас на голову выше всех своих соперников и не потеряли «свои» очки. Тем не менее, постоянно идут разговоры об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера, такие разговоры точно не способствуют здоровой атмосфере внутри команды.

Коэффициенты матча Милан — Сассуоло 1X2Новым игрокам 1.474.906.60Бонус$9500

В последнем туре «Милан» сыграл вничью на выезде с «Салернитаной» со счетом 2:2. Филиппо Индзаги удалось огорчить свой бывший клуб, где он провел лучшие годы карьеры и начинал тренерскую карьеру.

Все прогнозы на Серию А

«Милан» первым открыл счет усилиями Фикайо Томори, но затем дважды пропустил, в одном голе грубо ошибся Майк Меньян, пропустивший в ближний гол. Но все равно подопечные Пиоли снова продемонстрировали свой характер и смогли сравнять счет на 90-й минуте. Отличился списанный везде Лука Йович, ставший неожиданно забивать в составе «россонери».

«Сассуоло»

Второй год команда Франческо Дионизи стагнирует и лишь изредка напоминает тот «Сассуоло», который вызывал восторг во всем мире. Сейчас слишком многое в его игре завязано на Доменико Берарди, который не молодеет и все чаще начинает «ломаться». С ним и без него это разные команды.

В настоящий момент «Сассуоло» располагается лишь на 15-м месте и находится неподалеку от зоны вылета с 16 очками. От находящегося на 18-й строчке «Кальяри», дистанция всего в три очка.

Календарь и таблица Серии А

В последней игре команда уступила на своем поле «Дженоа» (1:2), который испытывает сложности в нападении из-за потерь нескольких ведущих футболистов. «Сассуоло» первым открыл счет. Андреа Пинамонти наконец стал забивать на второй сезон выступления в клубе. Но затем «Сассуоло» дважды пропустила во втором тайме, один на исходе основного времени.

В этом матче на поле не было Доменико Берарди, и атакующий потенциал команды сразу резко упал. Вышедший на его месте испанец Саму Кастильехо точно не ровня отсутствовавшему чемпиону Европы. Есть проблемы и в центре поля, где никто не способен пока заменить Фраттези.

Прогноз и ставка

В этой встрече «Милан» букмекеры считают явным фаворитом, на его победу дают 1,48. Ничья оценивается в 5,0, а победа «Сассуоло» — 6,70.

Обе команды далеки от оптимальных кондиций. Вокруг фигур главных тренеров обоих клубов ведутся разговоры об их уходе, которые всех напрягают. Также не стоит сбрасывать фактор прошедших праздников, который неизвестно как отразится на состоянии футболистов.

Несмотря на возможное возвращение в состав «Сассуоло» Берарди, мы все равно считаем, что игра получится не самая результативная и неплохим вариантом для прогноза и ставки будет тотал меньше 3 за 1,96.

Любители рисковать могут попробовать взять ставку на победу «Сассуоло» с форой 0 за 5,30. Она вполне имеет право на жизнь и завышена, на наш взгляд.