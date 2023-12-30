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    Веронцы быстро разберутся с аутсайдером

    «Верона» — «Салернитана». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия А, 30 декабря 2023 года

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    Сирил Нгонге
    «Верона» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 20:00 мск. «Верона» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Декабря 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 20:00 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Верона»

    Эта команда нынешний сезон проводит в сражении за выживание. Правда, «Верона» в последнее время несколько улучшила свои результаты.

    Сейчас веронцы находятся на 16 месте, но отрыв от зоны вылета все еще минимальный. Да и атака не блещет: всего 15 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Верона — Салернитана

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    В минувшем туре веронцы добыли важнейшие три очка. Команда дома уверенно расправилась с «Кальяри» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Салернитаной» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза огорчили друг друга.

    И уж наверняка «Верона» будет агрессивно атаковать. Тем паче, оборона соперника не выдерживает никакой критики.

    «Салернитана»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Салернитана» находится на самом дне турнирной таблицы.

    В активе у команды всего лишь одна победа в 17 матчах. Да и с реализацией не складывается: всего 14 голов.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Салернитана» в родных стенах дала бой «Милану» (2:2).

    А вот до того команда потерпела поражение от «Аталанты» (1:4). А вот единственная победа в чемпионате была добыта еще месяц назад.

    Наверняка «Салернитана» постарается зацепиться за очки. Гости явно будут действовать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 4.17, ничья оценена — в 3.72.

    На стороне веронцев преимущество своей арены, да и вообще, в последнее время «Верона» прибавляет.

    Наш прогноз — Победа «Вероны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Верона» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Веронцы быстро разберутся с аутсайдером
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