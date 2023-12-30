«Верона»
Эта команда нынешний сезон проводит в сражении за выживание. Правда, «Верона» в последнее время несколько улучшила свои результаты.
Сейчас веронцы находятся на 16 месте, но отрыв от зоны вылета все еще минимальный. Да и атака не блещет: всего 15 забитых мячей.
Коэффициенты матча Верона — Салернитана
В минувшем туре веронцы добыли важнейшие три очка. Команда дома уверенно расправилась с «Кальяри» (2:0).
Матчи с «Салернитаной» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза огорчили друг друга.
И уж наверняка «Верона» будет агрессивно атаковать. Тем паче, оборона соперника не выдерживает никакой критики.
«Салернитана»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Салернитана» находится на самом дне турнирной таблицы.
В активе у команды всего лишь одна победа в 17 матчах. Да и с реализацией не складывается: всего 14 голов.
Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Салернитана» в родных стенах дала бой «Милану» (2:2).
А вот до того команда потерпела поражение от «Аталанты» (1:4). А вот единственная победа в чемпионате была добыта еще месяц назад.
Наверняка «Салернитана» постарается зацепиться за очки. Гости явно будут действовать вторым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вероны» предлагают — 1.97.
На викторию «Салернитаны» дают — 4.17, ничья оценена — в 3.72.
На стороне веронцев преимущество своей арены, да и вообще,
Наш прогноз — Победа «Вероны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.