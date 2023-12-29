29 декабря в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Престон» и «Шеффилд Уэнсдей». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Престон»

«Престон» по итогам 24-х туров занимает девятую строчку, где отставание от зоны плей-офф за путевку в АПЛ составляет один балл, поэтому он имеет хорошие шансы на повышение в классе.

Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле уступила по пенальти «Сэлфорд Сити» (2:2).

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В своем последнем матче на своем поле клуб одержал победу. В предыдущем туре Чемпионшипа ему удалось обыграть четвертого в таблице «Лидс Юнайтед» (2:1), забив победный мяч на 89-й минуте.

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В восьми последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал две победы при пяти поражениях и одной ничьей, так что у хозяев не лучшая форма.

«Шеффилд Уэнсдей»

После 24-х матчей второго дивизиона чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» находится на 23-й позиции в зоне вылета, отставая на девять очков от безопасного 21-го места.

Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Во втором раунде турнира летом она на своем поле уступила по пенальти «Мансфилд Таун» (1:1).

В своем последнем матче клуб в рамках второго дивизиона первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Ковентри» (0:2), ни разу не забив.

В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел три поражения при одной победе, так что у гостей явно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Престон», коэффициент на победу которого равен 2,28. Успех «Шеффилд Уэнсдей» оценивается в 3,10, ничья — в 3,15.

В четырех последних матчах хозяев, а также в трех из четырех последних поединках гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,19, ведь в четырех последних матчах «Престона», а также в трех из четырех последних игр «Шеффилд Уэнсдей» был реализован именно такой сценарий.