ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ» Рафаэль ВаранВаран и еще пять игроков, которые помогут «Реалу» решить кадровые проблемы Ислам Махачев5 нестандартных соперников для Ислама Махачева
  • 01:10
    • «Манчестер Сити» в волевом стиле победил «Эвертон»
  • 00:32
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас», забив гол на 89-й минуте
  • 00:29
    • Канада забросила 10 шайб в ворота Латвии на молодежном чемпионате мира
  • 23:10
    • Алькарас обыграл Джоковича в выставочном матче в Эр-Рияде
  • 21:59
    • СКА всухую обыграл ЦСКА в Москве
    Все новости спорта

    Сможет ли «Престон» подобраться к зоне плей-офф АПЛ?

    «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей». Ставка (к. 1.90) и прогноз на английский Чемпионшип 29 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Престон Норт Энд Прогнозы на Шеффилд Уэнсдей
    Прогноз и ставки на «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Престон» — фаворит матча
    29 декабря в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Престон» и «Шеффилд Уэнсдей». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Престон Норт Энд
  • Престон
    •  Престон Норт Энд 22:45 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Престон»

    «Престон» по итогам 24-х туров занимает девятую строчку, где отставание от зоны плей-офф за путевку в АПЛ составляет один балл, поэтому он имеет хорошие шансы на повышение в классе.

    Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле уступила по пенальти «Сэлфорд Сити» (2:2).

    Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Шеффилд Уэнсдей

    1X2Новым игрокам
  • 2.353.203.25Бонус$9500
    •

    В своем последнем матче на своем поле клуб одержал победу. В предыдущем туре Чемпионшипа ему удалось обыграть четвертого в таблице «Лидс Юнайтед» (2:1), забив победный мяч на 89-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    В восьми последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал две победы при пяти поражениях и одной ничьей, так что у хозяев не лучшая форма.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    После 24-х матчей второго дивизиона чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» находится на 23-й позиции в зоне вылета, отставая на девять очков от безопасного 21-го места.

    Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Во втором раунде турнира летом она на своем поле уступила по пенальти «Мансфилд Таун» (1:1).

  • Выход из тупика или новый виток хаоса? Чем обернется для «МЮ» сделка с Рэтклиффом
  • Объясняем, что означают инвестиции INEOS для «Манчестер Юнайтед»
  • 26/12/2023

    • В своем последнем матче клуб в рамках второго дивизиона первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Ковентри» (0:2), ни разу не забив.

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел три поражения при одной победе, так что у гостей явно плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Престон», коэффициент на победу которого равен 2,28. Успех «Шеффилд Уэнсдей» оценивается в 3,10, ничья — в 3,15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четырех последних матчах хозяев, а также в трех из четырех последних поединках гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,19, ведь в четырех последних матчах «Престона», а также в трех из четырех последних игр «Шеффилд Уэнсдей» был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Брисбен Роар
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  3.62
  • Прогноз на матч Прачуап — Бурирам Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бангкок Гласс — Чианграй Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чонбури — Бангкок Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Мумбаи Сити — Ченнаин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.18
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Престон» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Престон» подобраться к зоне плей-офф АПЛ?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры