«Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хаддерсфилд»

Эта команда в нынешнем чемпионате борется за сохранение прописки в Чемпионшипе. «Хаддерсфилд» на текущий момент занимает 21 место.

А вот обороны команды явно не справляется со своими задачами. В 24 матчах пропущено уже 38 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Хаддерсфилд» наконец-то победил. Команда в родных стенах не оставила шансов «Блэкберну» (3:0).

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Поединки с «Мидлсброом» для команды традиционно проходят относительно неплохо. Из пяти последних очных встреч выиграно две при одном поражении.

И уж наверняка хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Да и последняя победа явно окрылит игроков.

«Мидлсбро»

Эта команда проводит не столь продуктивный сезон. «Мидлсбро» пока далек от топ-6, занимая скромную 14 позицию.

В 24 матчах «мидлы» добыли 10 побед при 11 поражениях. Да и вообще, потенциал у команды достаточно скромный.

В предыдущем туре «Мидлсбро» снова выдал блеклый поединок. Команда на выезде минимально уступила «Ротерхэму».

Зато до того «мидлы» одержали три победы кряду. Впрочем, стабильностью команда явно не блещет.

И уж точно «Мидлсбро» будет действовать с позиции силы. Гости постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.84.

На викторию «Хаддерсфилда» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.72.

Обе команды крайне нестабильны, однако наверняка будут искать счастья у ворот оппонента с первых минут матча .

Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.77. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.