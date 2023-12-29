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    В Хаддерсфилде сразу будут забивать

    «Хаддерсфилд» — «Мидлсбро». Ставка (к. 2.77) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Мидлсбро»
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    «Хаддерсфилд»
    «Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Хаддерсфилд»

    Эта команда в нынешнем чемпионате борется за сохранение прописки в Чемпионшипе. «Хаддерсфилд» на текущий момент занимает 21 место.

    А вот обороны команды явно не справляется со своими задачами. В 24 матчах пропущено уже 38 мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Хаддерсфилд» наконец-то победил. Команда в родных стенах не оставила шансов «Блэкберну» (3:0).

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    Поединки с «Мидлсброом» для команды традиционно проходят относительно неплохо. Из пяти последних очных встреч выиграно две при одном поражении.

    И уж наверняка хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Да и последняя победа явно окрылит игроков.

    «Мидлсбро»

    Эта команда проводит не столь продуктивный сезон. «Мидлсбро» пока далек от топ-6, занимая скромную 14 позицию.

    В 24 матчах «мидлы» добыли 10 побед при 11 поражениях. Да и вообще, потенциал у команды достаточно скромный.

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    • В предыдущем туре «Мидлсбро» снова выдал блеклый поединок. Команда на выезде минимально уступила «Ротерхэму».

    Зато до того «мидлы» одержали три победы кряду. Впрочем, стабильностью команда явно не блещет.

    И уж точно «Мидлсбро» будет действовать с позиции силы. Гости постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Хаддерсфилда» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.72.

    Обе команды крайне нестабильны, однако наверняка будут искать счастья у ворот оппонента с первых минут матча.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.77. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.

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    «Хаддерсфилд» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. В Хаддерсфилде сразу будут забивать
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