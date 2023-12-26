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    «Генк» не должен проиграть дома

    «Генк» — «Антверпен». Ставки (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Бельгии 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Антверпен»
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    «Антверпен» — «Генк»
    В матче 20-го тура бельгийской Высшей лиги «Генк» примет «Антверпен». Игра запланирована на 26 декабря. Старт встречи в 15:30 по мск. «Генк» — «Антверпен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Декабря 2023 года
    Генк
  • Бельгия. Про Лига
    •  Генк 15:30 Антверпен Антверпен
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    «Генк»

    В прошлом туре прервалась победная серия команды, которая насчитывала 3 поединка. Она проиграла «Андерлехту» на выезде со счетом 1:2. Поражение стало 4-м в сезоне. При этом побед у хозяев в половину больше.

    «Генк» позапрошлом туре разгромил 4:0 «Кортрейк». Перед этим он обыграл 3:1 «Эйпен». Эту серию дополнила победа над клубом «Чукарички» в Лиге конференций (2:0).

    Отметим, что последний результат «шахтерам» в еврокубке ничего не решил. Они отстали на один пункт от «Ференцвароша» и вылетели из турнира.

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    В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Генк» занимает пока что 7-е место. У него 31 очко на счету. Клуб входит в тройку лидеров по количеству забитых голов. Он второй после лидера с результатом в 38 мячей.

    «Анверпен»

    Гости в этом сезоне выступили в групповом этапе Лиги чемпионов. Так что этот год войдет в историю в любом случае, даже несмотря на то, что им не удалось пробиться даже в Лигу Европы.

    «Антверпен» финишировал 4-м в группе с «Барселоной», «Порту» и донецким «Шахтером». В последнем туре клуб обыграл «Барсу» 3:2 и набрал свои первые очки в турнире.

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    • После этого «горожане» сыграли вничью с «Андерлехтом» 1:1 и «Вестерло» 2:2 в чемпионате Бельгии. Тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до шести игр во всех турнирах.

    В турнирной таблице у «Антверпена» 32 набранных очка, с которыми клуб занимает 5-е место. Из 19 матчей сезона он проиграл только 3. Кроме того, «красные» занимают второе место по надежности обороны. Она допустила всего 17 результативных ошибок.

    Прогноз и ставка

    За 2.13 можно поставить на победу «Генка». За 3.30 выставлена победа «Антверпена». На ничью букмекер дает 3.65.

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    «Генк» долгое время не проигрывает на домашнем поле — с 5 августа. На своем поле он выиграл 3 из 4 последних поединков. Сейчас клуб показывает лучший период домашних игр за весь сезон.

    У хозяев есть все шансы набрать хотя бы очко. При этом в очных матчах команд забивают обе стороны и тотал чаще выше 2.5. Рекомендуем поставить на двойной шанс «Генка» и обе забьют за 1.95.

    Таже можно взять вариант с двойным шансом «Генка» и тотал больше 2.5 за 2.19.

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    «Генк» — «Антверпен»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Генк» не должен проиграть дома
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