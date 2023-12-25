25 декабря в рамках 18-го тура турецкой Суперлиги «Касымпаша» сыграет против «Ризеспор». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Касымпаша» — «Ризеспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Касымпаша»

Команда занимает 9-е место в таблице турецкой Суперлиги, отставая от зоны еврокубков на 7 баллов. «Касымпаша» будет сложно претендовать на лидерские позиции, но шансы есть.

Команда является одной из худших в лиге по надежности в обороне, пропустив за 16 встреч 31 гол при 27-и забитых. «Касымпаша» занимает 2-е место с конца в лиге по этому показателю.

Команда не блистает в последнее время. За последние 5 матчей «Касымпаша» выиграл только у «Газиантепа» (4:2), однажды сыграл вничью и трижды проиграл. В последнем туре команда поделила очки с «Антальяспор» (0:0), который является прямым конкурентом в таблице.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче у «Касымпаша» есть отличная возможность забраться выше по таблице. Команда сыграет против «Ризеспора», который находится не далеко от «Касымпаша». Стоит отметить, что команда набрала 13 очков из 24-х возможных на своем поле.

«Ризеспор»

Эта команда радует своих болельщиков результатами в нынешнем сезоне. «Ризеспор» занимает 6-е место в таблице и отстает от зоны еврокубков лишь на 4 балла. В случае победы в предстоящем матче команда вполне может обогнать «Бешикташ».

«Ризеспор» — одна из худших команд по результативности из первых 10-и команд в таблице Суперлиги. Команда забила 20 голов за 16 встречи при 21-м пропущенном.

К тому же, у «Ризеспор» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда выиграла 4 раза и дважды сыграла вничью. В последнем туре «Ризеспор» разгромил «Пендикспор» (5:1), не оставив сопернику ни единого шанса.

В последних 3-х очных встречах между «Касымпаша» и «Ризеспором» команды по разу проиграли, выиграли и сыграли вничью. Стоит отметить, что «Ризеспор» не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав 8 очков из 24-х возможных.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Касымпаша» коэффициент на победу которого равен 2.03. Успех «Ризеспора» оценивается в 3.50, ничья — в 3.65.

«Ризеспор» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что гости, как минимум, не проиграют в предстоящем матче.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Ризеспора» 0 за 2.55.

Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 1.97.