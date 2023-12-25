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    «Ризеспор» доставит проблемы своему сопернику на чужом поле?

    «Касымпаша» — «Ризеспор». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, турецкая Суперлига, 25 декабря 2023 года

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    «Ризеспор»
    25 декабря в рамках 18-го тура турецкой Суперлиги «Касымпаша» сыграет против «Ризеспор». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Касымпаша» — «Ризеспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Декабря 2023 года
    Касымпаша
  • Стамбул
    •  Касымпаша 17:00 Ризеспор Ризеспор
  • Ризе
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    «Касымпаша»

    Команда занимает 9-е место в таблице турецкой Суперлиги, отставая от зоны еврокубков на 7 баллов. «Касымпаша» будет сложно претендовать на лидерские позиции, но шансы есть.

    Команда является одной из худших в лиге по надежности в обороне, пропустив за 16 встреч 31 гол при 27-и забитых. «Касымпаша» занимает 2-е место с конца в лиге по этому показателю.

    Команда не блистает в последнее время. За последние 5 матчей «Касымпаша» выиграл только у «Газиантепа» (4:2), однажды сыграл вничью и трижды проиграл. В последнем туре команда поделила очки с «Антальяспор» (0:0), который является прямым конкурентом в таблице.

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    В предстоящем матче у «Касымпаша» есть отличная возможность забраться выше по таблице. Команда сыграет против «Ризеспора», который находится не далеко от «Касымпаша». Стоит отметить, что команда набрала 13 очков из 24-х возможных на своем поле.

    «Ризеспор»

    Эта команда радует своих болельщиков результатами в нынешнем сезоне. «Ризеспор» занимает 6-е место в таблице и отстает от зоны еврокубков лишь на 4 балла. В случае победы в предстоящем матче команда вполне может обогнать «Бешикташ».

    «Ризеспор» — одна из худших команд по результативности из первых 10-и команд в таблице Суперлиги. Команда забила 20 голов за 16 встречи при 21-м пропущенном.

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    • К тому же, у «Ризеспор» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда выиграла 4 раза и дважды сыграла вничью. В последнем туре «Ризеспор» разгромил «Пендикспор» (5:1), не оставив сопернику ни единого шанса.

    В последних 3-х очных встречах между «Касымпаша» и «Ризеспором» команды по разу проиграли, выиграли и сыграли вничью. Стоит отметить, что «Ризеспор» не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав 8 очков из 24-х возможных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Касымпаша» коэффициент на победу которого равен 2.03. Успех «Ризеспора» оценивается в 3.50, ничья — в 3.65.

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    «Ризеспор» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что гости, как минимум, не проиграют в предстоящем матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Ризеспора» 0 за 2.55.

    Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 1.97.

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    «Касымпаша» — «Ризеспор»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 25.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ризеспор» доставит проблемы своему сопернику на чужом поле?
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