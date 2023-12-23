«Венеция» сыграет на своем поле с «Лекко» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 16:00 мск. «Венеция» — «Лекко»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Венеция»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. Венецианцы сейчас вторые, на 2 очка отставая от «Пармы».

Главным бичом веронцев является слабоватая реализация. В 17 поединках игроки команды забили всего 27 мячей.

В своем предыдущем поединке «Венеция» потерпела поражение. Дома команда сенсационно уступила «Зюйдтиролю» (2:3).

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Матчи с «Лекко» для команды традиционно проходят относительно продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

И уж наверняка «Венеция» будет стремиться добыть победу. Тем паче, нужно срочно реабилитироваться перед своими болельщиками за два поражения в последних матчах.

«Лекко»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Лекко» пребывает на 19 месте, сражаясь за сохранение прописки в Серии B.

А вот оборона «Лекко» выглядит крайне проблематично. В 17 матчах чемпионата Италии пропущено уже 26 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Лекко» на родной арене потерпела поражение от «Тернаны» (2:3).

А вот до того команда уступила еще и набирающей ход «Сампдории» (0:2). Да и отставание от спасительного 15 места минимальное.

Наверняка «Лекко» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Гости явно постараются пощипать на очки одного из лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Венеции» предлагают — 1.64.

На викторию «Лекко» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.98.

Венецианцам пора возвращаться на победный путь , так, где же это еще делать, как не в матче с аутсайдером?!

Наш прогноз — Победа «Венеции» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.