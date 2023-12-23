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    «Венеция» — «Лекко». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Серия B, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Лекко»
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    «Венеция»
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Лекко» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 16:00 мск. «Венеция» — «Лекко»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия B 23 Декабря 2023 года
    Венеция
  • Италия. Серия B
    •  Венеция 16:00 Lecco Lecco
  • Италия. Серия B
    •

    «Венеция»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. Венецианцы сейчас вторые, на 2 очка отставая от «Пармы».

    Главным бичом веронцев является слабоватая реализация. В 17 поединках игроки команды забили всего 27 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Венеция» потерпела поражение. Дома команда сенсационно уступила «Зюйдтиролю» (2:3).

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    Матчи с «Лекко» для команды традиционно проходят относительно продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

    И уж наверняка «Венеция» будет стремиться добыть победу. Тем паче, нужно срочно реабилитироваться перед своими болельщиками за два поражения в последних матчах.

    «Лекко»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Лекко» пребывает на 19 месте, сражаясь за сохранение прописки в Серии B.

    А вот оборона «Лекко» выглядит крайне проблематично. В 17 матчах чемпионата Италии пропущено уже 26 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Лекко» на родной арене потерпела поражение от «Тернаны» (2:3).

    А вот до того команда уступила еще и набирающей ход «Сампдории» (0:2). Да и отставание от спасительного 15 места минимальное.

    Наверняка «Лекко» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Гости явно постараются пощипать на очки одного из лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Венеции» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Лекко» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.98.

    Венецианцам пора возвращаться на победный путь, так, где же это еще делать, как не в матче с аутсайдером?!

    Наш прогноз — Победа «Венеции» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.98.

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    «Венеция» — «Лекко»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. Венецианцы начнут без экивоков
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