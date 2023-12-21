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    «Астерас» ждет очередное разочарование

    ОФИ — «Астерас». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Греции, 21 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на ОФИ — «Астерас»
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    «Астерас»
    ОФИ сыграет на своем поле с «Астерасом» в рамках 15-го тура чемпионата Греции. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 18:30 мск. ОФИ — «Астерас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ОФИ

    Эта команда снова сражается за попадание в зону еврокубков. ОФИ находится на 8 месте турнирной таблицы греческого чемпионата.

    Что говорить, если команда выиграла всего 3 раза из 14 матчей?! Да и реализация хромает на обе ноги: всего 13 забитых мячей.

    В минувшем туре чемпионата ОФИ снова не сумел добыть очки. Команда с минимальным счетом уступила «Арису».

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    Матчи с «Астерасом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков соперники по два раза огорчили друг друга.

    И уж наверняка хозяева постараются улучшить свои атакующие показатели. Плюс ко всему, соперник имеет заметные сложности с надежностью тылов.

    «Астерас»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. «Астерас» находится на 6 месте, набрав 17 очков в 14 матчах.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 24 мяча, что в среднем чуть меньше двух голов за матч.

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    • В минувшем туре команда откровенно провалилась. «Астерас» в родных стенах был показательно бит ПАОКом (1:4).

    До того команда уступила в первом матче 1/8 финала Кубка Греции. Домашняя коллизия от «Пансеррайкоса» (0:2) вышла досадной.

    Наверняка «Астерас» постарается прервать серию своих неудач. Так что отсиживаться в обороне гости точно не будут.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Астераса» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.32.

    Фактор своего поля и слабая оборона гостей станут главными факторами локального успеха ОФИ.

    Наш прогноз — Победа ОФИ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.

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    ОФИ — «Астерас»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. «Астерас» ждет очередное разочарование
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