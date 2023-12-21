ОФИ сыграет на своем поле с «Астерасом» в рамках 15-го тура чемпионата Греции. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 18:30 мск. ОФИ — «Астерас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ОФИ

Эта команда снова сражается за попадание в зону еврокубков. ОФИ находится на 8 месте турнирной таблицы греческого чемпионата.

Что говорить, если команда выиграла всего 3 раза из 14 матчей?! Да и реализация хромает на обе ноги: всего 13 забитых мячей.

В минувшем туре чемпионата ОФИ снова не сумел добыть очки. Команда с минимальным счетом уступила «Арису».

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Матчи с «Астерасом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков соперники по два раза огорчили друг друга.

И уж наверняка хозяева постараются улучшить свои атакующие показатели. Плюс ко всему, соперник имеет заметные сложности с надежностью тылов.

«Астерас»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. «Астерас» находится на 6 месте, набрав 17 очков в 14 матчах.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 24 мяча, что в среднем чуть меньше двух голов за матч.

В минувшем туре команда откровенно провалилась. «Астерас» в родных стенах был показательно бит ПАОКом (1:4).

До того команда уступила в первом матче 1/8 финала Кубка Греции. Домашняя коллизия от «Пансеррайкоса» (0:2) вышла досадной.

Наверняка «Астерас» постарается прервать серию своих неудач. Так что отсиживаться в обороне гости точно не будут.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 2.00.

На викторию «Астераса» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.32.

Фактор своего поля и слабая оборона гостей станут главными факторами локального успеха ОФИ.

Наш прогноз — Победа ОФИ. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.