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    Сможет ли «Реал Сосьедад» переиграть «Кадис»?

    «Кадис» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2,30) и прогноз на чемпионат Испании 21 декабря 2023 года

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    Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)
    «Кадис» — «Реал Сосьедад». Матч пройдет в рамках 18-го тура испанской Примеры, начало — 21:00 (мск). «Кадис» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2023 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 21:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Кадис»

    Команда из одноименного города плоховато выступает в этом сезоне. В активе коллектива из Кадиса две победы, восемь ничейных результата и семь поражений. «Желтая подлодка» смогла четырнадцать раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустила в свои.

    Благодаря таким результатам «желто-синие» имеют на своем счету четырнадцать набранных баллов и находятся на шестнадцатой позиции в турнирной таблице. Они только на один пункт опережают зону вылета и, вероятнее всего, будут бороться именно за сохранение прописки в элите.

    Коэффициенты матча Кадис — Реал Сосьедад

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    В последних играх «Кадис» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1), «Осасуной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Мальоркой» (1:1), проиграл «Реалу», уступил «Хетафе» (0:1) и поделил очки с «Севильей» (2:2). Последняя победа была еще 1 сентября в домашней игре с «Вильярреалом» (3:1).

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    Также подопечные Серхио Гонсалеса уже стартовали в Кубке Испании. В матче 1/64 финала они лишь в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов одолели скромную «Бадалону» (0:0, по пенальти 4:2), а вот потом сенсационно уступил «Арандине» (1:2) и вылетел из турнира).

    «Реал Сосьедад»

    Команда из Сан-Себастьяна старается поддерживать результат прошлого сезона и бороться за высокие места. В семнадцати матчах сан-себастьянцы добыли восемь побед, шесть раз раза сыграли вничью и трижды проиграли. «Королевский» клуб смог 29 раз поразить ворота соперника и восемнадцать пропустил в свои.

    В итоге «бело-голубые» сейчас имеют в своем активе тридцать очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Они на четырнадцать пунктов отстают от лидирующей «Жироны», но на четыре балла — от четвертого «Атлетико».

    Также «Реал Сосьедад» смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Арсена Захаряна встречалась с «Интером» (1:1, 0:0), «Зальцбургом» (2:0, 0:0) и «Бенфикой» (1:0, 3:1). В итоге команда стала первой и теперь сыграет против «ПСЖ».

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    • Последней игрой подопечных Иманоля Альгуасиля была ничь с «Бетисом» (0:0), а до этого были победа над «Вильярреалом» (3:0) и ничья с «Осасуной» (1:1). Также сан-себастьянцы уже пробились в 1/16 финала Кубка Испании, где сыграет против «Малаги».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают поставить за 2.88.

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    На викторию «Кадиса» дают 4.80, ничья оценена в 3.40.

    Сделаем ставку на то, что «Реал Сосьедад» сможет добыть победу в этой игре.

    Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал Сосьедад» переиграть «Кадис»?
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