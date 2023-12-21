«Кадис» — «Реал Сосьедад». Матч пройдет в рамках 18-го тура испанской Примеры, начало — 21:00 (мск). «Кадис» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кадис»

Команда из одноименного города плоховато выступает в этом сезоне. В активе коллектива из Кадиса две победы, восемь ничейных результата и семь поражений. «Желтая подлодка» смогла четырнадцать раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустила в свои.

Благодаря таким результатам «желто-синие» имеют на своем счету четырнадцать набранных баллов и находятся на шестнадцатой позиции в турнирной таблице. Они только на один пункт опережают зону вылета и, вероятнее всего, будут бороться именно за сохранение прописки в элите.

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В последних играх «Кадис» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1), «Осасуной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Мальоркой» (1:1), проиграл «Реалу», уступил «Хетафе» (0:1) и поделил очки с «Севильей» (2:2). Последняя победа была еще 1 сентября в домашней игре с «Вильярреалом» (3:1).

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Также подопечные Серхио Гонсалеса уже стартовали в Кубке Испании. В матче 1/64 финала они лишь в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов одолели скромную «Бадалону» (0:0, по пенальти 4:2), а вот потом сенсационно уступил «Арандине» (1:2) и вылетел из турнира).

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна старается поддерживать результат прошлого сезона и бороться за высокие места. В семнадцати матчах сан-себастьянцы добыли восемь побед, шесть раз раза сыграли вничью и трижды проиграли. «Королевский» клуб смог 29 раз поразить ворота соперника и восемнадцать пропустил в свои.

В итоге «бело-голубые» сейчас имеют в своем активе тридцать очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Они на четырнадцать пунктов отстают от лидирующей «Жироны», но на четыре балла — от четвертого «Атлетико».

Также «Реал Сосьедад» смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Арсена Захаряна встречалась с «Интером» (1:1, 0:0), «Зальцбургом» (2:0, 0:0) и «Бенфикой» (1:0, 3:1). В итоге команда стала первой и теперь сыграет против «ПСЖ».

Последней игрой подопечных Иманоля Альгуасиля была ничь с «Бетисом» (0:0), а до этого были победа над «Вильярреалом» (3:0) и ничья с «Осасуной» (1:1). Также сан-себастьянцы уже пробились в 1/16 финала Кубка Испании, где сыграет против «Малаги».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают поставить за 2.88.

На викторию «Кадиса» дают 4.80, ничья оценена в 3.40.

Сделаем ставку на то, что «Реал Сосьедад» сможет добыть победу в этой игре.

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.