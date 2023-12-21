«Алавес» — «Реал». Матч пройдет в рамках 18-го тура испанской Примеры, начало — 23:30 (мск). «Алавес» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Алавес»

Команда из города Витория-Гастейс, в провинции Алава, в автономном сообществе Страна Басков выступает в этом сезоне средне. В настоящий момент четвертые по итогам минувшего сезона Сегунды занимают тринадцатое место в турнирной таблице.

Сейчас в активе «славных» лишь шестнадцать пунктов. От еврокубковой зоны они отстают на четырнадцать пунктов, а зону вылета опережают только на три очка. «Уничтожители бобов» смогли забить четырнадцать мячей в ворота соперников, а пропустили целых 23.

Коэффициенты матча Алавес — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 5.704.101.58Бонус$9500

Также «Алавес» продолжает борьбу в Кубке Испании. Он уже успел пройти две стадии турнира. Сначала разнес «Депортиво Мурсию» (10:0), а затем скромно одолел «Террасу» (1:0). Теперь же коллективу будет противостоять уже коллектив Примеры — «Бетис».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Подопечные Луиса Гарсии Пласы в последних играх на выезде уступили «Реалу» (0:3) и дома проиграли «Лас-Пальмасу» (0:1), а до этого на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1). Лишь перед этим команда в родных стенах смогла сломить сопротивление «Гранады» (3:1).

«Реал»

Мадридский коллектив борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании. По итогам семнадцати туров в активе мадридцев 42 очка и вторая позиция в турнирной таблице. Команда из Мадрида имеет на два пункта меньше, чем у «Жироны», но на семь баллов больше, чем у «Барселоны».

«Реал» смог целых 38 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только 11 (меньше всех в лиге) мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. В текущем сезоне он потерпел только одно поражение и трижды сыграл вничью.

Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив с первого места вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света, дважды победив «Унион» (1:0, 3:2), «Наполи» (3:2, 4:2) и «Брагу» (2:1, 3:0).

В последних играх Примеры «Реал» одолел «Вильярреал» (4:1), поделил очки с «Бетисом» (1:1), переиграл «Гранаду» (2:0), «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и выиграл у «Барселоны» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают поставить за 1.60.

На викторию «Алавеса» дают 5.80, ничья оценена в 4.20.

Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Реала».

Также поставим на то, что «Алавес» не сможет забить.