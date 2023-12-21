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    «Реал» легко разберется с «Алавесом»

    «Алавес» — «Реал». Ставка (к. 2,30) и прогноз на чемпионат Испании 21 декабря 2023 года

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    Лука Модрич («Реал»)
    «Алавес» — «Реал». Матч пройдет в рамках 18-го тура испанской Примеры, начало — 23:30 (мск). «Алавес» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Алавес»

    Команда из города Витория-Гастейс, в провинции Алава, в автономном сообществе Страна Басков выступает в этом сезоне средне. В настоящий момент четвертые по итогам минувшего сезона Сегунды занимают тринадцатое место в турнирной таблице.

    Сейчас в активе «славных» лишь шестнадцать пунктов. От еврокубковой зоны они отстают на четырнадцать пунктов, а зону вылета опережают только на три очка. «Уничтожители бобов» смогли забить четырнадцать мячей в ворота соперников, а пропустили целых 23.

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    Также «Алавес» продолжает борьбу в Кубке Испании. Он уже успел пройти две стадии турнира. Сначала разнес «Депортиво Мурсию» (10:0), а затем скромно одолел «Террасу» (1:0). Теперь же коллективу будет противостоять уже коллектив Примеры — «Бетис».

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    Подопечные Луиса Гарсии Пласы в последних играх на выезде уступили «Реалу» (0:3) и дома проиграли «Лас-Пальмасу» (0:1), а до этого на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1). Лишь перед этим команда в родных стенах смогла сломить сопротивление «Гранады» (3:1).

    «Реал»

    Мадридский коллектив борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании. По итогам семнадцати туров в активе мадридцев 42 очка и вторая позиция в турнирной таблице. Команда из Мадрида имеет на два пункта меньше, чем у «Жироны», но на семь баллов больше, чем у «Барселоны».

    «Реал» смог целых 38 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только 11 (меньше всех в лиге) мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. В текущем сезоне он потерпел только одно поражение и трижды сыграл вничью.

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    • Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив с первого места вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света, дважды победив «Унион» (1:0, 3:2), «Наполи» (3:2, 4:2) и «Брагу» (2:1, 3:0).

    В последних играх Примеры «Реал» одолел «Вильярреал» (4:1), поделил очки с «Бетисом» (1:1), переиграл «Гранаду» (2:0), «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и выиграл у «Барселоны» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают поставить за 1.60.

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    На викторию «Алавеса» дают 5.80, ничья оценена в 4.20.

    Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Реала».

    Также поставим на то, что «Алавес» не сможет забить.

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    «Алавес» — «Реал»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» легко разберется с «Алавесом»
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